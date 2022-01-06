У лютому 2022 року відбудеться Нацвідбір на пісенний конкурс Євробачення. Вже стали відомі виконавці, які прагнуть представити Україну на міжнародній арені.
- Wellboy
- Roxolana
- hurtom
- Gorim!
- Cloudless
- Michael Soul
- Laura Marti
- Sowa
- Тонка
- Nazar YA
- Софія Іванько
- Софія Шанті
- Eria
- IDXO
- Uliana Royce
- Alina Pash
За словами інсайдерів, організатори Нацвідбору запрошували брати участь у конкурсі співачку Анну Трінчер та виконавця Laud. Трінчер відмовилася від такої пропозиції, а от досвідчений Laud, який раніше брав участь у Нацвідборі, ще думає.
З потенційними учасниками вже проводиться перевірка з приводу участі/виступів у Росії, Білорусі, на окупованих територіях.
Нагадаємо, що у 2022 році Нацвідбір проходитиме у новому форматі. У лютому відбудеться лише один фінальний концерт, на якому оберуть представника України на Євробаченні. Раніше відбір проходив у три етапи: два півфінали та фінал.
Заявки на участь у Національному відборі прийматимуть до 10 січня. Потім протягом двох тижнів оргкомітет обиратиме список фіналістів, до якого увійдуть 10 артистів.