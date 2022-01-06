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Wellboy, Sowa та Alina Pash: ЗМІ назвали учасників Нацвідбору на Євробачення 2022

6 Січня 2022, 14:36
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Wellboy, Sowa та Alina Pash: ЗМІ назвали учасників Нацвідбору на Євробачення 2022

У лютому 2022 року відбудеться Нацвідбір на пісенний конкурс Євробачення. Вже стали відомі виконавці, які прагнуть представити Україну на міжнародній арені.

  • Wellboy
  • Roxolana
  • hurtom
  • Gorim!
  • Cloudless
  • Michael Soul
  • Laura Marti
  • Sowa
  • Тонка
  • Nazar YA
  • Софія Іванько
  • Софія Шанті
  • Eria
  • IDXO
  • Uliana Royce
  • Alina Pash

За словами інсайдерів, організатори Нацвідбору запрошували брати участь у конкурсі співачку Анну Трінчер та виконавця Laud. Трінчер відмовилася від такої пропозиції, а от досвідчений Laud, який раніше брав участь у Нацвідборі, ще думає.

З потенційними учасниками вже проводиться перевірка з приводу участі/виступів у Росії, Білорусі, на окупованих територіях.

Нагадаємо, що у 2022 році Нацвідбір проходитиме у новому форматі. У лютому відбудеться лише один фінальний концерт, на якому оберуть представника України на Євробаченні. Раніше відбір проходив у три етапи: два півфінали та фінал.

Заявки на участь у Національному відборі прийматимуть до 10 січня. Потім протягом двох тижнів оргкомітет обиратиме список фіналістів, до якого увійдуть 10 артистів.

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Джерело
Muzvar
Теги
Євробачення
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