У лютому 2022 року відбудеться Нацвідбір на пісенний конкурс Євробачення. Вже стали відомі виконавці, які прагнуть представити Україну на міжнародній арені.

Wellboy

Roxolana

hurtom

Gorim!

Cloudless

Michael Soul

Laura Marti

Sowa

Тонка

Nazar YA

Софія Іванько

Софія Шанті

Eria

IDXO

Uliana Royce

Alina Pash

За словами інсайдерів, організатори Нацвідбору запрошували брати участь у конкурсі співачку Анну Трінчер та виконавця Laud. Трінчер відмовилася від такої пропозиції, а от досвідчений Laud, який раніше брав участь у Нацвідборі, ще думає.

З потенційними учасниками вже проводиться перевірка з приводу участі/виступів у Росії, Білорусі, на окупованих територіях.

Нагадаємо, що у 2022 році Нацвідбір проходитиме у новому форматі. У лютому відбудеться лише один фінальний концерт, на якому оберуть представника України на Євробаченні. Раніше відбір проходив у три етапи: два півфінали та фінал.

Заявки на участь у Національному відборі прийматимуть до 10 січня. Потім протягом двох тижнів оргкомітет обиратиме список фіналістів, до якого увійдуть 10 артистів.