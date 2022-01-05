Стали відомі перші прогнози букмекерів щодо міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2022. Варто зазначити, що не всі учасники та пісні ще відомі.

Перше місце у прогнозах букмекерів на Євробачення-2022 посідає Швеція – 7%. За нею йдуть Росія, Італія, Німеччина та Норвегія з 5%.

Шосте, сьоме та восьме місця займають Польща, Греція, Франція – 4%. Далі йдуть Кіпр, Іспанія та Вірменія – 3%. Україна в рейтингу букмекерів посідає 11 місце – 3%.

Загалом у міжнародному конкурсі бере участь 41 країна. Останнє місце у прогнозах букмекерів займає Болгарія – менше 1%.

Нагадаємо, що Євробачення-2022 пройде в Турині (Італія) завдяки перемозі рок-гурту Maneskin.

На Євробачення-2021 Україну представляв гурт Go-A, конкурсна пісня якого досі не залишає байдужим. Музичний колектив на конкурсі виконав трек Шум.

Нещодавно стало відомо, що два треки Go-A потрапили в ESC Top 250 – щорічний рейтинг найкращих пісень за всі часи міжнародного пісенного конкурсу Євробачення.

Хто представить Україну на Євробачення-2022 – поки що невідомо. Традиційно конкурс пройде в травні.