В феврале 2022 года состоится Нацотбор на песенный конкурс Евровидение. Уже стали известны исполнители, которые стремятся представить Украину на международной арене.
- Wellboy
- Roxolana
- hurtom
- Gorim!
- Cloudless
- Michael Soul
- Laura Marti
- Sowa
- Тонкая
- Nazar YA
- София Иванько
- София Шанти
- Eria
- IDXO
- Uliana Royce
- Alina Pash
По словам инсайдеров, организаторы Нацотбора приглашали участвовать в конкурсе певицу Анну Тринчер и исполнителя Laud. Тринчер отказалась от такого предложения, а вот опытный Laud, ранее участвовавший в Нацотборе, еще думает.
С потенциальными участниками уже проводится проверка по поводу участия/выступлений в России, Беларуси, на оккупированных территориях.
Напомним, что в 2022 году Нацотбор будет проходить в новом формате. В феврале состоится один финальный концерт, на котором выберут представителя Украины на Евровидении. Ранее отбор проходил в три этапа: два полуфинала и финал.
Заявки на участие в Национальном отборе будут приниматься до 10 января. Затем в течение двух недель оргкомитет будет выбирать список финалистов, в который войдут 10 артистов.