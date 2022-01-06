В феврале 2022 года состоится Нацотбор на песенный конкурс Евровидение. Уже стали известны исполнители, которые стремятся представить Украину на международной арене.

Wellboy

Roxolana

hurtom

Gorim!

Cloudless

Michael Soul

Laura Marti

Sowa

Тонкая

Nazar YA

София Иванько

София Шанти

Eria

IDXO

Uliana Royce

Alina Pash

По словам инсайдеров, организаторы Нацотбора приглашали участвовать в конкурсе певицу Анну Тринчер и исполнителя Laud. Тринчер отказалась от такого предложения, а вот опытный Laud, ранее участвовавший в Нацотборе, еще думает.

С потенциальными участниками уже проводится проверка по поводу участия/выступлений в России, Беларуси, на оккупированных территориях.

Напомним, что в 2022 году Нацотбор будет проходить в новом формате. В феврале состоится один финальный концерт, на котором выберут представителя Украины на Евровидении. Ранее отбор проходил в три этапа: два полуфинала и финал.

Заявки на участие в Национальном отборе будут приниматься до 10 января. Затем в течение двух недель оргкомитет будет выбирать список финалистов, в который войдут 10 артистов.