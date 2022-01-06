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Wellboy, Sowa и Alina Pash: СМИ назвали участников Нацотбора на Евровидение 2022

6 января 2022, 14:36
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Wellboy, Sowa и Alina Pash: СМИ назвали участников Нацотбора на Евровидение 2022

В феврале 2022 года состоится Нацотбор на песенный конкурс Евровидение. Уже стали известны исполнители, которые стремятся представить Украину на международной арене.

  • Wellboy
  • Roxolana
  • hurtom
  • Gorim!
  • Cloudless
  • Michael Soul
  • Laura Marti
  • Sowa
  • Тонкая
  • Nazar YA
  • София Иванько
  • София Шанти
  • Eria
  • IDXO
  • Uliana Royce
  • Alina Pash

По словам инсайдеров, организаторы Нацотбора приглашали участвовать в конкурсе певицу Анну Тринчер и исполнителя Laud. Тринчер отказалась от такого предложения, а вот опытный Laud, ранее участвовавший в Нацотборе, еще думает.

С потенциальными участниками уже проводится проверка по поводу участия/выступлений в России, Беларуси, на оккупированных территориях.

Напомним, что в 2022 году Нацотбор будет проходить в новом формате. В феврале состоится один финальный концерт, на котором выберут представителя Украины на Евровидении. Ранее отбор проходил в три этапа: два полуфинала и финал.

Заявки на участие в Национальном отборе будут приниматься до 10 января. Затем в течение двух недель оргкомитет будет выбирать список финалистов, в который войдут 10 артистов.

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Источник
Muzvar
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Евровидение
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