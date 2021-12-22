Національна суспільна телерадіокомпанія України змінила формат проведення Нацвідбору на Євробачення 2022.

У лютому 2022 року відбудеться лише один фінальний концерт, на якому оберуть представника України на міжнародному пісенному конкурсі. Варто зазначити, що раніше відбір проходив у три етапи: два півфінали та фінал.

Член правління Суспільного Ярослав Лодигін повідомив, що заявки на участь у Національному відборі прийматимуть до 10 січня. Потім протягом двох тижнів оргкомітет обиратиме список фіналістів, до якого увійдуть 10 артистів.

У 2022 році фінальний концерт транслюватимуть тільки платформи Суспільного. Раніше переглянути Нацвідбір можна було на UA: Першому та СТБ.

Ярослав Лодигін додав, що Суспільне допомагатиме артистам із постановками номерів для фіналу Нацвідбору, а також готуватиме переможця до виступу на міжнародному пісенному конкурсі.

Нагадаємо, що Євробачення 2022 пройде на арені Pala Alpitour у Турині (Італія). Перший та другий півфінали відбудуться 10 і 12 травня, фінал – 14 травня.

Минулого року пепереможцем конкурсу став італійський рок-гурт Maneskin. Україну представляв електро-фольк гурту Go-A з піснею Шум. У фіналі колектив посів п’яте місце.