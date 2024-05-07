Люди у багатьох країнах світу чекають на другий сезон Венздей. У 2022 році він став міжнародним хітом і посів третє місце за кількістю переглядів серед усіх англомовних шоу Netflix.

За сюжетом першого сезону, дочка Мортиції та Гомеса Аддамсів, хоче розгадати таємницю, яка вплинула на її родину 25 років тому. Також вона намагається впоратися зі своїми надприродними здібностями й шукає причини жорстоких вбивств місцевих жителів.

Водночас вона намагається адаптуватися в школі та завести нових друзів. Їй це погано вдається, бо дівчинка помітно вирізняється з-поміж американських підлітків.

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Венздей 2-й сезон: дата виходу в Україні

Перший сезон серіалу Венздей отримав надзвичайно високі рейтинги та бурхливе обговорення в соціальних мережах. Танець дівчинки Венздей підкорив глядачів і став справжнім хітом на який зняли тисячі відео для TikTok. Такий успіх не залишив вибору для продюсерів Netflx. У січні 2023 року Netflix офіційно анонсував 2-й сезон.

Серіал Венздей, який набув шаленої популярності у листопаді-грудні 2022 року, отримав продовження.

За планами, другий сезон Венздей мав вийти наприкінці 2023 року або в першій половині 2024-го, але стався страйк сценаристів та акторів у США, що вплинуло на ситуацію.

Отже, вихід на екрани другого сезону очікується не раніше від кінця 2024-го або й навіть початку 2025 року.

Венздей – актори 2-го сезону

7 травня Netflix анонсував старт зйомок 2 сезону Венздей, а також акторів, що з’являться в продовженні.

Судячи з тизеру, в другому сезоні Венздей зіграють актори: Дженна Ортеґа, Стів Бушемі, Кетрін Зета-Джонс, Луїс Ґузман, Джоанна Ламлі, Емма Маєрс, Джой Сандей, Крістофер Ллойд, Гантер Дуган, Фред Армісен, Тендіве Ньютон, Віктор Доробанту, Біллі Пайпер, Хейлі Джоел Осмент, Хізер Матараццо, Джорджі Фармер, Муса Мостафа, Луянда Унаті Льюїс-Ньяво, Айзек Ордонес, Іві Темплтон, Оуен Пейнтер, Ноа Тейлор, Френсіс О’Коннор, Джунас Суотамо, Джеймі Макшейн й інші.

Венздей 2-й сезон: яким буде сюжет

Чого очікувати від другого сезону Венздей? В інтерв’ю Variety виконавиця головної ролі Дженна Ортега зізналася, що другий сезон втратить романтичну лінію.

– Ми відмовляємося від будь-яких романтичних і любовних захоплень Венздей, і це дійсно чудово. У другому сезоні продюсери вирішили трохи більше спиратися на горор-аспект серіалу. Оскільки з усіма вампірами, перевертнями та надздібностями шоу здавалося безтурботним, його не сприймали надто серйозно, — сказала Ортега.

Так, головна актриса Венздей виключила продовження сюжетної лінії першого сезону, в якій утворився любовний трикутник між Тайлером Галпіном (Гантер Дуен) та Ксав’є Торпом (Персі Гайнс Вайт).

Очікується, що в нових серіях Аддамс знову повернеться до академії Nevermore та розпочне там свій другий навчальний рік, сповнений надзвичайних пригод і нових розслідувань.

Нові герої 2-го сезону Венздей

Творці обіцяють, що другий сезон буде ще напруженішим для головної героїні. У сюжет додадуть більше жахів та нових членів родини Аддамс.

Також планують приділити увагу відносинам Венздей і Мортиції, яка може допомогти героїні з її видіннями. Ларч, дворецький, також може стати одним із ключових елементів сюжету, на що натякає фінал першого сезону.

Ще одна загадка розповіді – чи справді загинула директорка школи Невермор, яка вміє набувати вигляду інших живих істот.

Гантер Духан, який зіграв Тайлера, розповів, що хотів би побачити в новому сезоні ексцентричну бабусю Аддамс, а Дженна Ортега мріє зустрітися з іншим родичем – двоюрідним братом Іттом, який повністю вкритий волоссям.

Нещодавно стало відомо, що в другому сезоні серіалу Netflix Венздей з’явиться тріо нових персонажів, що додасть шоу ексцентричної чарівності.

Шанувальники Венздей Аддамс можуть розраховувати на появу трьох підлітків – Карлоффа, Вольфганга та Енні, кожен із яких привносить у сюжетну лінію унікальний елемент і несподіваний розвиток подій.

Спортивний Карлофф і впевнений у собі Вольфганг обіцяють внести до Академії Невермор, де розгортаються пригоди Венздей, візуально захопливу динаміку й тілесність, що інтригує.

Останнім поповненням серед персонажів фільму, про який нині відомо, є Енні, кмітлива дівчинка років 14. Мудра не за віком Енні має намір внести інтелектуальну глибину в оповідання, посилюючи загальну химерність всесвіту Аддамсів.

Імовірно, новим членом родини Адамс, на яку чекають у другому сезоні, може виявитися Вольфганг. На це вказують посилання з мультсеріалу 1992 року, де згадується дядько Вольфганг, який може бути двоюрідним братом Венздей. Таємниця, що оточує цього нового члена родини Аддамсів, додає елемент інтриги майбутньому сезону.

Попри те, що сюжет достовірно невідомий, і актори, й фанати з нетерпінням чекають на перипетії нового сезону.