Український співак, композитор та автор пісень Wellboy випустив святкову версію свого хіта. Він презентував трек під назвою Вишні новорічні.

Шанувальники співака залишилися у захваті від композиції. Святкова пісня має власний кліп.

Вчора, 24 грудня, Wellboy презентував оновлену версію свого іншого хіта під назвою Гуси новорічні та випустив кліп для треку.

– До Нового Року ми підготували новорічні версії пісень Гуси та Вишні. Думаю, що вони вам сподобаються та викличуть позитивні враження. 2021 рік був плідним та неймовірно багатим на враження, – переконаний український співак.

У коментарях на YouTube до пісень шанувальники висловили свій захват від святкових хітів Wellboy.

Дякую за створення Новорічного настрою!

Сьогодні на радіо включали. Спочатку не дуже зрозуміла, що сталося з вишнями, але подивилась на YouTube, тоді все стало на свої місця.

Дивлюсь на вишні, дині, персики та полуничку, – жартують користувачі YouTube.

Виступ Кейт Міддлтон у Лондоні

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон виступила разом з британським співаком Томом Вокером у Вестмінстерському абатстві. Вона акомпанувала музиканту на фортепіано під час різдвяного концерту.

У ЗМІ стверджують, що це відбулося за ініціативи самої герцогині. Кейт Міддлтон звернулася до співака після благодійного заходу з пропозицією разом виконати його пісню For Those Who Can’t Be Here.

Фото: Wellboy