Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон виступила на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві. Вона акомпанувала на фортепіано британському співаку та автору пісень Тому Вокеру.

Глядачі побачили святковий концерт Together at Christmas напередодні Різдва на телеканалі ITV.

За даними іноземних ЗМІ, Кейт Міддлтон сама звернулася до співака щодо спільного виконання його пісні For Those Who Can’t Be Here.

– Ми репетирували цю пісню близько дев’яти разів. Я думаю, ми обидва дуже нервувалися через те, що все піде не так, як планувалося. Але вона була просто чудова, – поділився враженнями Том Вокер.

На його думку, нелегко виступити з групою музикантів, з якими раніше ніколи не грав. Вокер наголосив, що вони записали живі дублі на відеокамеру.

– Мені хотілося вщипнути себе, щоб переконатися — це не сон. Бути в такому прекрасному місці, грати разом з герцогинею, моєю групою та струнним квартетом. Я ніколи цього не забуду, – переконаний музикант.

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон звернулася до Тома Вокера після зустрічі на одному з благодійних заходів восени 2021 року.

За словами інсайдера, герцогиня нервувалася під час першої репетиції, тому що довго не виступала з іншими музикантами. Однак сам співак та глядачі переконані, що їхній спільний виступ вийшов чудовим та святковим.