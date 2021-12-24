Український співак Wellboy (Антон Вельбой) презентував свій хіт Гуси в новорічному звучанні, а також представив святковий кліп.

Тепер у треку замість слів наші гуси – новорічні гуси, а замість водки – ялинка. Новий кліп вийшов у вигляді мальованого мультика. Гра дзвіночків та бубонців в аранжуваннях надає композиції святкової атмосфери.

Також музикант повідомив, що на шанувальників його творчості чекає ще один сюрприз – новорічні Вишні, які вийдуть 25 грудня.

– До Нового року ми підготували для вас новорічні версії пісень Гуси та Вишні. Думаю, вони вам сподобаються і викличуть позитивні враження, оскільки 2021 був плідним і неймовірно багатим на враження… Вірте в себе і ваші Гуси точно полетять, – написав Wellboy в Instagram.

За півроку Wellboy здійснив революцію в українському шоу-бізнесі. Хіт Гуси став першим українським треком, який за всю історію існування Apple Music в Україні потрапив до ТОП 100 Року Apple Music Ukraine.

Також у 2021 році став єдиним українським треком ТОП 10 YouTube Ukraine та разом зі свіжою піснею Вишні потрапив у ТОП 50 Spotify Ukraine.

Раніше Антон Вельбой процитував пісню Олі Полякової на пам’ять та розповів, скільки часу зможе прожити на $100.

Більше того, артист назвав співачку класиком української літератури та зізнався, що дуже любить її.

Також Wellboy зазначив, що $100 – це великі гроші, на які наразі він може прожити тижнів зо два, раніше б цієї суми йому вистачило б на місяць. Також він розповів, що йому заборонено робити як артисту за контрактом.