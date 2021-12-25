Українські співаки Олександр Пономарьов, Dzidzio, Артем Пивоваров, Оля Полякова, Alekseev та телеведуча Леся Нікітюк заспівали різдвяну пісню Христос народився.
Відео опубліковано на YouTube-каналі Олександра Пономарьова.
Пісню Христос народився виконали під симфонічний супровід оркестру Заслуженого Академічного Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України під керівництвом диригента Дмитра Антонюка.
Співав разом із зірками українського шоу-бізнесу естрадний хор New Voice Мікаеля Кіладзе.
Автором музики і слів є Олександр Пономарьов.
Текст колядки Христос народився:
Добрий вечір тобі, господине,
Добрий вечір тобі, господарю!
В нас сьогодні всіх святкова днина –
Народився наш єдиний Цар!
Христос народився!
Славімо його!
Христос народився!
Славімо його!
Христос народився!
Христос народився!
Славімо його!
І співають добрії всі люди:
Божа матір народила сина!
І хай свято в кожній хаті буде,
І минає нас лиха година!
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