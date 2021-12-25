Українські співаки Олександр Пономарьов, Dzidzio, Артем Пивоваров, Оля Полякова, Alekseev та телеведуча Леся Нікітюк заспівали різдвяну пісню Христос народився.

Відео опубліковано на YouTube-каналі Олександра Пономарьова.

Пісню Христос народився виконали під симфонічний супровід оркестру Заслуженого Академічного Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України під керівництвом диригента Дмитра Антонюка.

Співав разом із зірками українського шоу-бізнесу естрадний хор New Voice Мікаеля Кіладзе.

Автором музики і слів є Олександр Пономарьов.

Текст колядки Христос народився:

Добрий вечір тобі, господине,

Добрий вечір тобі, господарю!

В нас сьогодні всіх святкова днина –

Народився наш єдиний Цар!

Христос народився!

Славімо його!

Христос народився!

Славімо його!

Христос народився!

Христос народився!

Славімо його!

І співають добрії всі люди:

Божа матір народила сина!

І хай свято в кожній хаті буде,

І минає нас лиха година!

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