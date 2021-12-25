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Пономарьов, Dzidzio, Пивоваров, Полякова гуртом заспівали різдвяну пісню Христос народився

25 Грудня 2021, 09:25
Марта Бондаренко редакторка стрічки
Пономарьов, Dzidzio, Пивоваров, Полякова гуртом заспівали різдвяну пісню Христос народився

Українські співаки Олександр Пономарьов, Dzidzio, Артем Пивоваров, Оля Полякова, Alekseev та телеведуча Леся Нікітюк заспівали різдвяну пісню Христос народився.

Відео опубліковано на YouTube-каналі Олександра Пономарьова.

Пісню Христос народився виконали під симфонічний супровід оркестру Заслуженого Академічного Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України під керівництвом диригента Дмитра Антонюка.

Співав разом із зірками українського шоу-бізнесу естрадний хор New Voice Мікаеля Кіладзе.

Автором музики і слів є Олександр Пономарьов.

Текст колядки Христос народився:

Добрий вечір тобі, господине,
Добрий вечір тобі, господарю!
В нас сьогодні всіх святкова днина –
Народився наш єдиний Цар!

Христос народився!
Славімо його!
Христос народився!
Славімо його!
Христос народився!
Христос народився!
Славімо його!

І співають добрії всі люди:
Божа матір народила сина!
І хай свято в кожній хаті буде,
І минає нас лиха година!

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25 грудня відзначають католицьке Різдво. Це одне із найголовніших передноворічних свят, присвячене народженню Ісуса Христа. Ми зібрали красиві листівки з Різдвом, аби ви могли привітати близьких.

Теги
Alekseev , DZIDZIO , Артем Пивоваров , Католицьке Різдво , Олександр Пономарьов , Оля Полякова , Різдво
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