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Вишни новогодние: Wellboy представил праздничную версию своей песни

25 декабря 2021, 12:36
Юля Захарченко редактор ленты
Вишни новогодние: Wellboy представил праздничную версию своей песни

Украинский певец, композитор и автор песен Wellboy выпустил праздничную версию своего хита. Он представил трек под названием Вишни новогодние.

Поклонники певца остались в восторге от композиции. Праздничная песня имеет свой клип.

Вчера, 24 декабря, Wellboy представил обновленную версию своего другого хита под названием Гуси новогодние и выпустил клип для трека.

– К Новому Году мы подготовили новогодние версии песен Гуси и Вишни. Думаю, они вам понравятся и вызовут положительные впечатления. 2021 год был плодотворным и невероятно богатым впечатлением, — убежден украинский певец.

В комментариях на YouTube к песням поклонники выразили свой восторг от праздничных хитов Wellboy.

  • Спасибо за создание Новогоднего настроения!
  • Сегодня на радио включали. Сначала не очень поняла, что произошло с вишнями, но посмотрела на YouTube, тогда все стало на свои места.
  • Смотрю на вишни, дыни, персики и клубничку, — шутят пользователи YouTube.

Выступление Кейт Миддлтон в Лондоне

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон выступила вместе с британским певцом Томом Уокером в Вестминстерском аббатстве. Она аккомпанировала музыканту на фортепиано во время рождественского концерта.

В СМИ утверждают, что это произошло по инициативе самой герцогини. Кейт Миддлтон обратилась к певцу после благотворительного мероприятия с предложением вместе исполнить его песню For Those Who Can’t Be Here.

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Фото: Wellboy

Теги
Wellboy , Музыка , Новый год , Новогодние праздники , Свята , Праздник , співак , Церковні свята
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