Украинский певец, композитор и автор песен Wellboy выпустил праздничную версию своего хита. Он представил трек под названием Вишни новогодние.

Поклонники певца остались в восторге от композиции. Праздничная песня имеет свой клип.

Вчера, 24 декабря, Wellboy представил обновленную версию своего другого хита под названием Гуси новогодние и выпустил клип для трека.

– К Новому Году мы подготовили новогодние версии песен Гуси и Вишни. Думаю, они вам понравятся и вызовут положительные впечатления. 2021 год был плодотворным и невероятно богатым впечатлением, — убежден украинский певец.

В комментариях на YouTube к песням поклонники выразили свой восторг от праздничных хитов Wellboy.

Спасибо за создание Новогоднего настроения!

Сегодня на радио включали. Сначала не очень поняла, что произошло с вишнями, но посмотрела на YouTube, тогда все стало на свои места.

Смотрю на вишни, дыни, персики и клубничку, — шутят пользователи YouTube.

Фото: Wellboy