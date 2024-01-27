Лейтенант Сил оборони, заступник керівника ЦПД Андрій Коваленко прокоментував скандал з відпочинком блогера Андрія Гонковського на Мальдіви.

Лейтенант ЗСУ відреагував на скандал з чоловіком Тані Пренткович

За словами Коваленка, законність чи незаконність виїзду людини – це питання компетентних органів. Однак ця історія має суттєвий негативний інформаційний вплив.

Лейтенант ЗСУ наголосив, що лідери думок, блогери з великою аудиторією мають бути прикладом для суспільства. І зараз від них очікується особлива відповідальність, а не відмежовування від реальності.

Зараз дивляться

– Не може існувати світ, в якому війна десь далеко, а ми живемо власним життям. Не може допомога армії та країні бути виправданням для чогось свого. Щоб виграти війну, цією реальністю мають жити всі, особливо популярні блогери, які повинні бути прикладом для інших. Війна – це не тільки військові, а й усе суспільство. Тільки так переможемо, – сказав Андрій Коваленко.

Нагадаємо, 24 січня у мережі з’явились фото, з яких стало зрозуміло, що Андрій Гонковський, чоловік блогерки-мільйонниці Тані Пренткович, відпочиває на Мальдівах разом з дружиною і дітьми. Він отримав дозвіл на перетин кордону України як волонтер.

Згодом сам Гонковський відреагував на хвилю суспільного обурення та пояснив, що дійсно виїжджав до Варшави на івент, але його перенесли, тому вільні дні вирішив провести з Пренткович та дітьми на відпочинку.

Фото: Таня Пренткович, ЦПД

Джерело: ЦПД