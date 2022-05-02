Кілька днів тому мережу заполонили численні меми із підлітком, який не помітив Анджеліну Джолі у львівській кав’ярні. Героєм цих фото став 14-річний Юлік Хемич.

Хлопець захоплюється велоспортом, колекціонуванням, а також любить малювати. Свої роботи він іноді показує в особистому Instagram-профілі.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV він зізнався, що в присутності Джолі слухав музику та гортав стрічку в Instagram. А про те, що голлівудська акторка стояла біля нього, Юлік дізнався вже вдома, коли побачив відео.

– Я не помітив Джолі, бо слухав музику у навушниках і гортав стрічку в Instagram. Я її не впізнав і навіть, коли приїхав додому, не міг сам собі повірити, що я потрапив на відео до голлівудської зірки, – сказав він.

Юлік зазначив, що знайомий із творчістю Джолі, оскільки дивився фільм Розкрадачка гробниць: Лара Крофт, де зірка зіграла головну роль.

Також хлопець поділився з нами мемом, який йому сподобався найбільше.

– Меми – це дуже прикольно, мені спободалося. Коли ти сам стаєш мемом – це дуже цікаво і весело, – додав він.

Нагадаємо, що 30 квітня Анджеліна Джолі прибула з візитом до Львова. Українці побачили її у кафетерії, коли вона просто вирішила випити львівської кави.

Коли у мережі з’явилося відео із голлівудською зіркою, багато користувачів мережі акцентували свою увагу саме на підлітку, який сидить у навушниках і тримає смартфон у руках, ігноруючи присутність Джолі. Добірку мемів з Юліком та Анджеліною Джолі – дивіться у матеріалі.