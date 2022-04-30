Відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі спантеличила відвідувачів кафетерію, коли просто вирішила випити львівської кави.

Ролик зі Львова опублікувала журналістка Майя Підгородецька.

– Нічого особливого. Просто Львів. Просто зайшла випити кави. Просто Анжеліна Джолі. Просто Україну підтримує весь світ, – зазначила Підгородецька.

Насправді нічого дивного в цьому немає, попри те, що українцям звичніше дивитись на Джолі з екранів телевізорів. Актриса вже 19 років є послом доброї волі ООН у справах біженців, тому її візит до України більш ніж логічний.

Ба більше, Анджеліна Джолі з перших днів повномасштабного вторгнення РФ підтримує Україну та закликає людей жертвувати гроші на гуманітарні потреби нашої країни.