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Нічого особливого: Анджеліна Джолі вирішила випити кави у Львові

30 Квітня 2022, 15:42
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Нічого особливого: Анджеліна Джолі вирішила випити кави у Львові

Відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі спантеличила відвідувачів кафетерію, коли просто вирішила випити львівської кави.

Ролик зі Львова опублікувала журналістка Майя Підгородецька.

– Нічого особливого. Просто Львів. Просто зайшла випити кави. Просто Анжеліна Джолі. Просто Україну підтримує весь світ, – зазначила Підгородецька.

Насправді нічого дивного в цьому немає, попри те, що українцям звичніше дивитись на Джолі з екранів телевізорів. Актриса вже 19 років є послом доброї волі ООН у справах біженців, тому її візит до України більш ніж логічний.

Ба більше, Анджеліна Джолі з перших днів повномасштабного вторгнення РФ підтримує Україну та закликає людей жертвувати гроші на гуманітарні потреби нашої країни.

Теги
Анджеліна Джолі, Львів
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