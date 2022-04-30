Анджеліну Джолі у Львові застала повітряна тривога: акторка тікала в укриття

Голівудська акторка Анджеліна Джолі, яка 30 квітня прибула з візитом до Львова, була вимушена тікати до бомбосховища, коли почалася повітряна тривога.

На кадрах відео, яке опублікували вже десятки світових ЗМІ, у супроводі львів’ян Джолі рухається вокзалом у напрямку найближчого укриття. Акторку буквально оточили випадкові перехожі, які впізнали актрису.

Також на відео чутно, як один із перехожих запитує в Анджеліни Джолі, чи не страшно їй перебувати у Львові під час повітряної тривоги. У відповідь вона посміхнулася і впевнено відповіла: Ні, ні, я в порядку.

З’ясувалося, що візит Анджеліни Джолі до України не є гуманітарною місією ООН. Акторка приїхала як приватна особа, під особисту відповідальність.

– Анджеліна Джолі приїхала в Україну з особистої ініціативи, і ООН не має жодного відношення до цього візиту, – заявив офіційний представник ООН Метт Солтмарш.

Нагадаємо, актриса вже майже 20 років є послом доброї волі ООН у справах біженців.