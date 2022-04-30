Відому голлівудську актрису Анджеліну Джолі засікли в одному з кафе у Львові, куди вона прийшла насолодитися смачним напоєм.
Знаменитість здивувала як відвідувачів закладу, так і користувачів мережі, які точно не очікували побачити Джолі у Львові.
Реакція соцмереж на Анджеліну Джолі у кафе у Львові – далі у матеріалі.
Багато користувачів мережі акцентували свою увагу на підлітку, який сидить у навушниках і тримає смартфон у руках, ігноруючи присутність акторки.
Одного дня малий в навушниках дізнається про цю подію.
Хлопчика також порівняли з українцями, які зараз шукають АЗС для заправки авто — для багатьох це значно важливіше, ніж поява зірки у Львові.
У мемах хлопчина також ігнорує повітряну тривогу, що є дуже життєвим у нинішніх реаліях.
#Повітряна_тревога #Львів #Джолі #Львов #Джоли #воздушная_тревога pic.twitter.com/DhDjXdTaOq
— Крейсер Москва / Russian cruiser Moscow (@cruiser_moscow) April 30, 2022
Багато хто також пожартував про те, що Джолі приїхала в Україну раніше, ніж повернулися наші українки.
Жінки: – ми не спішимо вертатись.
Анджеліна #Джолі: ну ок, не спішіть.
— TNSSHN (@tonyseashine) April 30, 2022
Інші побачили зв’язок між появою Анджеліни та ленд-лізом, який нам схвалили у США.
В рамках ленд-лізу США передали Україні Анджеліну Джолі
— Макс Вишинський (@max_vyshynskyi) April 30, 2022
Відомо, що актриса вже 19 років є послом доброї волі ООН у справах біженців, тому її візит до України більш ніж логічний. Джолі всіляко підтримує нашу країну від перших днів повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.