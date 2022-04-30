Відому голлівудську актрису Анджеліну Джолі засікли в одному з кафе у Львові, куди вона прийшла насолодитися смачним напоєм.

Знаменитість здивувала як відвідувачів закладу, так і користувачів мережі, які точно не очікували побачити Джолі у Львові.

Реакція соцмереж на Анджеліну Джолі у кафе у Львові – далі у матеріалі.

Багато користувачів мережі акцентували свою увагу на підлітку, який сидить у навушниках і тримає смартфон у руках, ігноруючи присутність акторки.

Одного дня малий в навушниках дізнається про цю подію.

Хлопчика також порівняли з українцями, які зараз шукають АЗС для заправки авто — для багатьох це значно важливіше, ніж поява зірки у Львові.

У мемах хлопчина також ігнорує повітряну тривогу, що є дуже життєвим у нинішніх реаліях.

Багато хто також пожартував про те, що Джолі приїхала в Україну раніше, ніж повернулися наші українки.

Жінки: – ми не спішимо вертатись.

Анджеліна #Джолі: ну ок, не спішіть. — TNSSHN (@tonyseashine) April 30, 2022

Інші побачили зв’язок між появою Анджеліни та ленд-лізом, який нам схвалили у США.

В рамках ленд-лізу США передали Україні Анджеліну Джолі — Макс Вишинський (@max_vyshynskyi) April 30, 2022

Відомо, що актриса вже 19 років є послом доброї волі ООН у справах біженців, тому її візит до України більш ніж логічний. Джолі всіляко підтримує нашу країну від перших днів повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.