Несколько дней назад сеть заполонили многочисленные мемы с подростком, который не заметил Анджелину Джоли во львовском кафе. Героем этих фото стал 14-летний Юлик Хемич.

Парень увлекается велоспортом, коллекционированием, а также любит рисовать. Свои работы он иногда показывает в личном Instagram-профиле.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV он признался, что в присутствии Джоли слушал музыку и листал ленту в Instagram. А о том, что голливудская актриса стояла возле него, Юлик узнал уже дома, когда увидел видео.

— Я не заметил Джоли, потому что слушал музыку в наушниках и листал ленту в Instagram. Я ее не узнал и даже когда приехал домой, не мог сам себе поверить, что я попал на видео к голливудской звезде, — сказал он.

Юлик отметил, что знаком с творчеством Джоли, поскольку смотрел фильм Лара Крофт: Расхитительница гробниц, где звезда сыграла главную роль.

Также парень поделился с нами мемом, который ему понравился больше всего.

– Мемы – это очень прикольно, мне понравилось. Когда ты сам становишься мемом – это очень интересно и весело, – добавил он.

Напомним, что 30 апреля Анджелина Джоли прибыла с визитом во Львов. Украинцы увидели ее в кафе, когда она просто решила выпить львовского кофе.

Когда в сети появилось видео с голливудской звездой, многие пользователи сети акцентировали свое внимание именно на подростке, который сидел в наушниках и держал смартфон в руках, игнорируя присутствие Джоли. Подборку мемов с Юликом и Анджелиной Джоли — смотрите в материале.