Колумбійська співачка Шакіра занепокоєна емоційним станом своїх синів – Саші та Мілана. Зірка просить припинити їх переслідувати.

Так, артистка сказала, що її діти пережили дуже важкий рік, страждаючи від безперервної облоги і невпинного переслідування з боку папараці та різних ЗМІ в Барселоні. Зазначимо, що все це на тлі розірваних стосунків Шакіри з їхнім батьком, футболістом Жераром Піке.

– Я прошу вас утриматися від переслідування їх на виході зі школи або на вході, від очікування їх біля дверей нашого будинку або після школи… Йдеться про здоров’я, фізичну та емоційну цілісність двох дітей віком 8 і 10 років, які хочуть лише мати можливість виходити на вулицю і ходити до школи, почуваючись у безпеці та не наражаючись на постійне спостереження камер, – написала Шакіра в Instagram.

Вона додала, що всього лише хоче захистити своїх дітей і подбати про їхнє психологічне та емоційне благополуччя, щоб вони могли жити здоровим і щасливим життям.

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Варто зазначити, пристрасті навколо Шакіри і Жерара Піке дійсно не припиняються тривалий час. Закохані розійшлися в червні 2022 року після зрад футболіста.

Крім того, нещодавно з’явилася інформація, що дівчина Жерара Піке зрадила його з відомим тренером. Саме до неї він пішов від Шакіри.