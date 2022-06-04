Колумбійська співачка Шакіра та її партнер Жерар Піке офіційно розійшлися. Це сталося понад 11 років спільного життя.

– Ми з жалем підтверджуємо, що наші шляхи розходяться. Заради благополуччя наших дітей, які є нашим найвищим пріоритетом, ми просимо вас поважати їхнє приватне життя. Спасибі за розуміння, – заявила Шакіра.

Причиною розлучення пари стали зради з боку Піке. Відомо, що захисник Барселони вже з’їхав на свою стару квартиру та взявся за відвідування нічних клубів у компанії жінок. На вечірках його частини бачать разом із одноклубником – півзахисником Рікі Пучем.

Відомо, що пара не планує позиватися до суду – вони хочуть зробити все, щоб їхні діти постраждали від розставання якнайменше. Попзірка також розглядає можливість покинути країну, оскільки вона не має друзів чи сім’ї в Барселоні, крім Піке.

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Пара була разом 11 років, вперше зустрівшись у 2010 році під час знімання відеокліпу на хіт Шакіри Waka Waka. За весь цей час пара так і не побралася офіційно. У них зараз двоє спільних дітей — сини Мілан і Сашко.

У березні Піке провів 600-й матч у складі футбольної команди Барселона і не збирається зменшувати обертів – минулого сезону він зіграв за клуб 40 матчів.