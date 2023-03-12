Співачка Шакіра розповіла про складнощі в житті після розставання з Піке через зради. За зірки співачки, це був важкий період.

– У мене був дуже важкий рік після розставання, і написання пісні Bzrp Music Sessions, Vol. 53 було так важливо для мене. Це був здоровий спосіб спрямувати мої емоції, – додала артистка.

Так, у пісні вона висміяла свого колишнього чоловіка та його молоду коханку. У треку було багато метафор, у яких Піке проміняв Ferrari на Renault Twingo і Rolex на Casio.

Після цього рекордного треку вона зрозуміла, що для багатьох жінок ця ситуація може бути дуже знайомою. Це було якраз після болісного для артистки розставання – пара була у шлюбі 12 років.

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– І я написала пісню для себе, але також відчуваю, що вона призначена для багатьох жінок, яким потрібен голос, – заявила Шакіра.

Нагадаємо, що розлучення Шакіри і Піке активно обговорювалося на початку літа 2022 року. Про зради футболіста стало відомо завдяки банці з варенням. Крім артистки ніхто в її домі не їсть ці солодощі, але під час гастролей банка постійно порожніла. Тоді Шакіра зрозуміла, що в їхній дім приходить хтось інший.