Нова обраниця колишнього бойфренда співачки Шакіри, іспанського футболіста Жерара Піке, зрадила його. Клара Чіа могла мати таємні стосунки з тренером Манчестер Сіті та екстренером Барселони Пепою Гвардіолою.

Доказом цього факту нібито є те, що діти Пепи ходять до тієї ж школи, до якої ходила 22-річна Клара, а тому вони знайомі. Про це повідомляє видання Sport.

Шанувальники футболіста вважають, що це чутки, фанати Шакіри ж кажуть, що футболістові повернувся бумеранг, адже саме з Кларою він зрадив їй. Правда це чи ні – невідомо, самі вони поки що нічого не коментували.

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На початку червня 2022 року стало відомо, що Шакіра та Жерар Піке розійшлися після 11 років стосунків. Причиною стали зради футболіста, про які знала навіть його мати.