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Бумеранг у справі: дівчина Жерара Піке зрадила його з відомим тренером

7 Квітня 2023, 10:42
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Жерар Піке
Джерело: Getty Images

Нова обраниця колишнього бойфренда співачки Шакіри, іспанського футболіста Жерара Піке, зрадила його. Клара Чіа могла мати таємні стосунки з тренером Манчестер Сіті та екстренером Барселони Пепою Гвардіолою.

Доказом цього факту нібито є те, що діти Пепи ходять до тієї ж школи, до якої ходила 22-річна Клара, а тому вони знайомі. Про це повідомляє видання Sport.

Шанувальники футболіста вважають, що це чутки, фанати Шакіри ж кажуть, що футболістові повернувся бумеранг, адже саме з Кларою він зрадив їй. Правда це чи ні – невідомо, самі вони поки що нічого не коментували.

Зараз дивляться

На початку червня 2022 року стало відомо, що Шакіра та Жерар Піке розійшлися після 11 років стосунків. Причиною стали зради футболіста, про які знала навіть його мати.

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