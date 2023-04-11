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Они пережили трудный год: Шакира обеспокоена тем, что ее детей преследуют

11 апреля 2023, 09:51
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Шакира
Источник: Depositphotos

Колумбийская певица Шакира обеспокоена эмоциональным состоянием своим сыновей — Саши и Милана. Звезда просит прекратить их преследовать.

Так, артистка сказала, что ее дети пережили очень трудный год, страдая от непрекращающейся осады и неустанного преследования со стороны папарацци и различных СМИ в Барселоне. Отметим, что все это на фоне разорванных отношений Шакиры с их отцом, футболистом Жераром Пике.

— Я прошу вас воздержаться от преследования их на выходе из школы или на входе, от ожидания их у дверей нашего дома или после школы… Речь идет о здоровье, физической и эмоциональной целостности двух детей 8 и 10 лет, которые хотят лишь иметь возможность выходить на улицу и ходить в школу, чувствуя себя в безопасности и не подвергаясь постоянному наблюдению камер, — написала Шакира в Instagram.

Она добавила, что всего лишь хочет защитить своих детей и позаботиться об их психологическом и эмоциональном благополучии, чтобы они могли жить здоровой и счастливой жизнью.

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Стоит отметить, страсти вокруг Шакиры и Жерара Пике действительно не прекращаются продолжительное время. Влюбленные расстались в июне 2022 года после измен футболиста.

Кроме того, недавно появилась информация, что девушка Жерара Пике изменила ему с известным тренером. Именно к ней он ушел от Шакиры.

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