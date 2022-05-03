Українська співачка Злата Огнєвіч зізналася, що її досі переслідує чоловік на ім’я Вадим Лебідь.

Вчора артистка побачила його неподалік свого будинку. Крім цього, у соціальних мережах він постійно пише Златі образливі СМС.

– От сьогодні він знову з’явився в житловому комплексі, де я живу. Я виїжджала з парковки. Я не буду показувати вам це відео, тому що у мене просто немає сил. Через те, що зараз війна цією справою ніхто наразі не може зайнятися, – розповіла артистка.

Співачка планує й надалі боротися за те, аби чоловік припинив втручатися в її життя та відповів за скоєне перед законом.

Як з’ясувалось, Вадим Лебідь працює таксистом у компанії BOLT. Огнєвіч попросила якомога швидше звільнити чоловіка, тому що він небезпечний.

Нагадаємо, що Злата Огнєвіч страждає від переслідування вже більше трьох років. У січні 2021 року співачка оприлюднила відео, на якому Вадим Лебідь наздоганяє її машиною та агресивно погрожує розправою.

Згодом Огнєвіч вкотре заявила на чоловіка у поліцію. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, а згодом затримали переслідувача. Попри це, наразі Вадим Лебідь перебуває на свободі і може зробити все, що завгодно.