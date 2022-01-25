Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який три роки погрожував українській співачці Златі Огнєвіч. За скоєне зловмиснику загрожує до двох років обмеження волі.

У поліції повідомили, що відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 ККУ – погроза вбивством.

– Ми встановили, що до злочину причетний уродженець Черкаської області, 1981 року народження. Чоловік протягом тривалого часу систематично погрожував вбивством заявниці, переслідував та надсилав СМС-повідомлення в різні соціальні мережі. Сьогодні, 25 січня, за силової підтримки спецпризначенців КОРДу, ми затримали правопорушника за місцем мешкання у порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України, – сказав Василь Іванішин.

За погодженням із Печерською окружною прокуратурою дізнавачі повідомили фігуранту про підозру у скоєні злочину та подали клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що Злата Огнєвіч звернулася до Печерського управління поліції із заявою 24 січня. Вона розповіла правоохоронцям про переслідування і погрози з боку агресивного чоловіка.

Також у соціальній мережі Instagram Огнєвіч показала, як чоловік наздоганяє її машиною і починає погрожувати їй та батьку через відчинене вікно.

Виконавиця зізналася, що почувається беззахисною жінкою і більше не може мовчати. Вона публічно звернулася за допомогою до мера Києва Віталія Кличка та президента України Володимира Зеленського.