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Он продолжает делать свое дело: Злата Огневич снова пожаловалась на преследователя

3 мая 2022, 11:02
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Злата Огнєвіч
Источник: Злата Огневич

Украинская певица Злата Огневич призналась, что ее до сих пор преследует мужчина по имени Вадим Лебедь.

Вчера артистка увидела его недалеко от своего дома. Кроме этого, в социальных сетях он постоянно пишет Злате оскорбительные СМС.

– Вот сегодня он снова появился в жилом комплексе, где я живу. Я выезжала с парковки. Я не буду показывать вам это видео, потому что у меня просто нет сил. Из-за того, что сейчас война, этим делом никто пока не может заняться, — рассказала артистка.

Певица планирует и дальше бороться за то, чтобы мужчина прекратил вмешиваться в ее жизнь и ответил за совершенное перед законом.

Как выяснилось, Вадим Лебедь работает таксистом компании BOLT. Огневич попросила как можно скорее уволить мужчину, поскольку он опасен.

Напомним, что Злата Огневич страдает от преследования уже больше трех лет. В январе 2021 года певица обнародовала видео, на котором Вадим Лебедь догоняет ее машиной и агрессивно угрожает расправой.

Потом Огневич в очередной раз заявила на мужчину в полицию. Правоохранители открыли уголовное производство, а затем задержали преследователя. Несмотря на это, в настоящее время Вадим Лебедь находится на свободе и может сделать все, что угодно.

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