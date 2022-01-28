Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла, як просувається справа про переслідування та погрози з боку фаната.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram зірка поскаржилася на суддю, яка не заборонила підозрюваному чоловіку наближатися до неї.

– Епопея з переслідувачем тільки починається. Ми подали прохання про те, щоб людину якимось чином обмежили від наближення до мене. І тут, жінка-суддя навіть не почала розглядати. Поліція зі свого боку зробила все можливе, вона знайшла злочинця та заарештувала його. Але суддя вирішила не розглядати це дуже дрібне для неї питання, – розповіла Злата.

Огнєвіч додала, що зараз чоловік перебуває на свободі і може зробити все, що завгодно. Проте співачка не збирається зупинятися та опускати руки, вона вимагатиме справедливості в рамках закону.

– За законом його більше не можуть затримувати, йому навіть не вручений припис про не наближення до мене. Тобто він може робити все, що захоче. Я не опускатиму руки, я не буду відсиджуватися у кущах і боятися. Я звертатимуся до суду і залучатиму журналістів для того, щоб всі знали, що жінок ображати не можна, – сказала Злата.

Нагадаємо, що 24 січня Злата Огнєвіч звернулася до Печерського управління поліції із заявою. Вона розповіла правоохоронцям про переслідування і погрози з боку агресивного чоловіка.

Також у соціальній мережі Instagram Огнєвіч показала, як чоловік наздоганяє її машиною і починає погрожувати їй та батьку через відчинене вікно.

Столичні правоохоронці затримали чоловіка і відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 ККУ – погроза вбивством. За скоєне зловмиснику загрожує до двох років обмеження волі.