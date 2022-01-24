Українська співачка Злата Огнєвіч показала чоловіка, який вже три роки переслідує її та погрожує.

На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила відео, на якому можна побачити, як чоловік наздоганяє її машиною. Він агресивно погрожує Златі та її батьку через відчинене вікно.

Огнєвіч попросила Вадима Лебідя не переслідувати її і наголосила, що передасть це відео в поліцію. Чоловік сказав, що насправді йому потрібна не Злата, а її батько.

– Якщо ще раз побачу по телевізору, я тебе завалю чи тата. Ти зрозуміла мене, почула? Ти чого дурницями займаєшся? Передавай кому хочеш, ти ж знаєш, чим все скінчиться. Кого ти лякаєш? – сказав чоловік Златі.

Огнєвіч зізналася, що більше не може мовчати про цю ситуацію. Вона публічно звернулася по допомогу до мера Києва Віталія Кличка та президента України Володимира Зеленського.

– У цій ситуації я просто беззахисна жінка, яку не перший рік (вже більше трьох років) переслідує неадекватний чоловік, і за цей час ніхто не зміг вирішити мою проблему. Він продовжує свої переслідування, які почастішали останнім часом. Я хочу справедливості для себе. Я хочу справедливості для тих жінок, які не відчувають себе в безпеці і зазнають насильства. Тому що моя ситуація – це також один з видів насильства, – написала зірка.

Раніше Злата Огнєвіч розповідала про переслідування. Одного разу чоловік побачив артистку на вулиці біля її будинку і пішов за нею. Огнєвіч буквально в останній момент встигла закрити двері під’їзду перед його обличчям.

Артистка зазначила, що неодноразово зверталася до правоохоронців, проте поки немає результату.