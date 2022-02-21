Співачка Тіна Кароль висловилася про скандал, який спалахнув навколо відбору на Євробачення 2022. Зірка, яка входила до складу журі, сказала, що здогадувалася про підробку документів Аліни Паш.

Тіна Кароль заявила, що такого бруду немає в жодній країні.

– Я прошу вас, припиніть це! Ми маємо поганий вигляд, я маю поганий вигляд, ви маєте поганий вигляд! Це можна зупинити? Це можна передбачити, перевірити. Якщо є якісь конкретні принципи та правила, тоді вже візьміть прямо та перевіряйте всіх! Не треба потім дивуватися! Я не вірю нікому, – сказала виконавиця.

За словами артистки, перед тим, як зайняти суддівське крісло, вона запитувала в організаторів відбору, чи все гаразд.

– Перед тим, як ми йшли на ефір, я запитувала: Чи все у вас добре з Аліною Паш? Мені сказали, що все гаразд, – зізналася Тіна Кароль.

Артистка зазначила, що всередині відчувала – буде скандал.

– Я відчувала, що є щось не те… Можу розсекретити, що Аліна Паш від мене отримала шість балів, – сказала співачка.

Нагадаємо, 12 лютого відбувся відбір на Євробачення 2022 від України. Перше місце посіла Аліна Паш, яка виступила з піснею Тіні забутих предків.

Проте навколо співачки спалахнув скандал після того, як у мережі з’явилася інформація, що артистка незаконно відвідувала Крим у серпні 2015 року. Це пряме порушення українського законодавства та правил нацвідбору.

Щоб довести свою чесність, Аліна надала Суспільному довідку про те, що в’їзд та виїзд до Криму здійснювався через КПВВ Чаплинка.

Першим на сумнівну правдивість документа звернув увагу активіст Сергій Стерненко, котрий наголосив, що це підробка. 15 лютого спікер ДПСУ Андрій Демченко підтвердив Фактам ICTV інформацію про те, що прикордонники не видавали довідку Аліні Паш.