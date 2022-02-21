Певица Тина Кароль высказалась о скандале, который разгорелся вокруг отбора на Евровидение 2022. Звезда, которая входила в состав жюри, сказала, что догадывалась о подделке документов Алины Паш.

Тина Кароль заявила, что такой грязи нет ни в одной стране.

— Я прошу вас, прекратите это! Мы выглядим плохо, я выгляжу плохо, вы выглядите плохо! Ну, это можно остановить? Это же можно предусмотреть, проверить. Если есть какие-то конкретные принципы и правила, тогда уж возьмите прямо и проверяйте всех! Не надо потом удивляться! Я не верю никому, — сказала исполнительница.

По словам артистки, перед тем как занять судейское кресло, она спрашивала у организаторов отбора, все ли в порядке.

— Перед тем, как мы шли на эфир, я спрашивала: Все ли у вас хорошо с Алиной Паш? Мне сказали, что все в порядке, — призналась Тина Кароль.

Артистка отметила, что внутри чувствовала — будет скандал.

— Я чувствовала, что есть что-то не то… Могу рассекретить, что Алина Паш от меня получила шесть баллов, — сказала певица.

Напомним, 12 февраля состоялся отбор на Евровидение 2022 от Украины. Первое место заняла Алина Паш, которая выступила с песней Тіні забутих предків.

Однако вокруг певицы разгорелся скандал после того, как в сети появилась информация, что артистка незаконно посещала Крым в августе 2015 года. Это прямое нарушение украинского законодательства и правил нацотбора.

Чтобы доказать свою честность, Алина предоставила Суспільному справку о том, что въезд и выезд в Крым осуществлялся через КПВВ Чаплинка.

Первым на сомнительную правдивость документа обратил внимание активист Сергей Стерненко, который отметил, что это подделка. 15 февраля спикер ГНСУ Андрей Демченко подтвердил Фактам ICTV информацию о том, что пограничники не выдавали справку Алине Паш.