Люди у багатьох країнах світу чекають на другий сезон Венздей. У 2022 році він став міжнародним хітом і посів третє місце за кількістю переглядів серед усіх англомовних шоу Netflix.

За сюжетом першого сезону, дочка Мортисії та Гомеса Аддамсів, хоче розгадати таємницю, яка вплинула на її родину 25 років тому. Також вона намагається впоратись зі своїми надприродними здібностями й шукає причини жорстоких вбивств місцевих жителів. Водночас вона намагається адаптуватися в школі та завести нових друзів. Їй це погано вдається, бо дівчинка помітно вирізняється з-поміж американських підлітків.

Венздей 2-й сезон: дата виходу в Україні

Перший сезон серіалу Венздей отримав надзвичайно високі рейтинги й бурхливе обговорення в соціальних мережах. Танець дівчинки Венздей підкорив глядачів і став справжнім хітом на який зняли тисячі відео для TikTok. Такий успіх не залишив вибору для продюсерів Netflx. У січні 2023 року Netflix офіційно анонсував 2-й сезон.

Зараз дивляться

Серіал Венздей, який набув шаленої популярності у листопаді-грудні 2022 року, отримав продовження. Дата релізу 2-го сезону поки що не розкривається, але очікується, що серіал вийде на Netflix наприкінці 2023 року.

Венздей 2-й сезон: яким буде сюжет

Чого очікувати від другого сезону Венздей? В інтерв’ю Variety виконавиця головної ролі Дженна Ортега зізналася, що другий сезон втратить романтичну лінію.

Ми відмовляємося від будь-яких романтичних і любовних захоплень Венздей, і це дійсно чудово. У другому сезоні продюсери вирішили трохи більше спиратися на горор-аспект серіалу. Оскільки з усіма вампірами, перевертнями та надздібностями шоу здавалося безтурботним, його не сприймали надто серйозно, — сказала Ортега.

Так, головна актриса Венздей виключила продовження сюжетної лінії першого сезону, в якій утворився любовний трикутник між Тайлером Галпіном (Гантер Дуен) та Ксав’є Торпом (Персі Гайнс Вайт).

Очікується, що в нових серіях Аддамс знову повернеться до академії Nevermore та розпочне там свій другий навчальний рік, сповнений надзвичайних пригод і нових розслідувань.

Акторський склад 2-го сезону Венздей

Наразі відомо, що в другому сезоні фентезі-комедії Венздей будуть присутні актори: Дженна Ортега, Крістіна Річчі, Джеймі МакШейн, Кетрін Зета-Джонс.