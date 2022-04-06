Американський кінорежисер та кінопродюсер Майкл Бей обурений тим, що весь світ продовжує обговорювати витівку Вілла Сміта на Оскарі, тоді як в Україні триває повномасштабна війна та гинуть діти.

Журналісти вирішили поцікавитися в режисера, що він думає про інцидент між Смітом і Крісом Роком. Проте Бей сказав, що йому байдуже, оскільки в Україні відбуваються страшні речі і треба говорити про них, а не про з’ясування стосунків двох акторів.

– Мені байдуже. Голлівуд стає дуже самозаглибленим. В Україні зараз підривають немовлят. Ми повинні про це говорити, – відповів Майкл.

Проте режиссер зазначив, що раніше не помічав за Смітом агресії, оскільки працював із ним.

– Я думав, що це було підлаштовано, тому що я бачив усмішку, і я був на знімальному майданчику, коли Вілл жартує з людьми. Це був ляпас – не удар. Він дуже хороший у бою, він навчений цьому, – наголосив Майкл.

Раніше обурилася інцидентом із Віллом Смітом на Оскарі акторка Шеннен Доерті, наголосивши, що зараз в Україні вмирають люди.

Нагадаємо, Вілл Сміт дав ляпас Крісу Року за невдалий жарт про його дружину на церемонії Оскар 2022. Під час заходу Кріс тицьнув пальцем на Джаду Пінкетт-Сміт і звернув увагу на її облисіння. Річ у тім, що вона страждає на алопецію, через що була змушена поголитися наголо.

Згодом Вілл вибачився перед Крісом і залишив Кіноакадемію.