Американский кинорежиссер и кинопродюсер Майкл Бэй возмущен тем, что весь мир продолжает обсуждать выходку Уилла Смита на Оскаре, в то время как в Украине идет полномасштабная война и гибнут дети.

Журналисты решили поинтересоваться у режиссера, что он думает об инциденте между Смитом и Крисом Роком. Однако Бэй сказал, что ему безразлично, поскольку в Украине происходят страшные вещи и нужно говорить о них, а не о выяснениях отношений двух актеров.

— Мне безразлично. Голливуд становится очень самоуглубленным. В Украине сейчас взрывают младенцев. Мы должны об этом говорить, — ответил Майкл.

Однако режисер отметил, что ранее не замечал за Смитом агрессии, поскольку работал с ним.

— Я думал, что это было подстроено, потому что я видел ухмылку, и я был на съемочной площадке, когда Уилл шутит с людьми. Это была пощечина – не удар. Он очень хорош в бою, он обучен этому, — подчеркнул Майкл.

Ранее возмутилась инцидентом с Уиллом Смитом на Оскаре актриса Шеннен Доэрти, отметив, что сейчас в Украине умирают люди.

Напомним, Уилл Смит дал пощечину Крису Року за неудачную шутку о его жене на церемонии Оскар 2022. Во время мероприятия Крис ткнул пальцем на Джаду Пинкетт-Смит и обратил внимание на ее облысение. Дело в том, что она страдает алопецией из-за чего была вынуждена побриться наголо.

Впоследствии Уилл извинился перед Крисом и покинул Киноакадемию.