Американська акторка Шеннен Доерті обурилася інцидентом з актором Віллом Смітом на кінопремії Оскар та нагадала, що відбувається в Україні.

В Instagram зірка серіалу Зачаровані оприлюднила дві фотографії. На першому знімку зображений момент удару Віллом Смітом Кріса Рока, на другому – мертвий українець, тіло якого лежить на землі.

– В інших новинах… В Україні гинуть люди, – підписала кадри Шеннен.

Нагадаємо, Вілл Сміт дав ляпаса коміку Крісу Року за невдалий жарт про його дружину. Інцидент стався на кінопремії Оскар 2022.

Під час заходу Кріс тицьнув пальцем на Джаду Пінкетт-Сміт і звернув увагу на її облисіння. Сміт одразу ж відреагував на слова коміка, в яких він публічно висміював Джаду.

До речі, Шеннен Доерті активно підтримує Україну у війні з Росією. Вона зазначала, що ця війна торкається всього світу і вимагає того, щоб про дії президента РФ Володимира Путіна говорили щодня.