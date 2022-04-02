Вілл Сміт відмовився від членства в Академії кінематографічних мистецтв і наук після скандалу на церемонії вручення премії Оскар 2022.

У заяві Сміт назвав свої дії “шокуючими, болючими та непробачними” і сказав, що прийме будь-які додаткові наслідки, які Рада керуючих Академії вважатиме за доцільне.

— Список тих, кого я образив, довгий і включає Кріса, його сім’ю, багатьох моїх дорогих друзів і близьких, усіх присутніх і світову аудиторію. Я зрадив Академії. Я позбавив інших номінантів і переможців можливості відсвяткувати та прославитися за їхню видатну роботу. Моє серце розбите, — зазначив Сміт.

За словами актора, він хоче знову зосередити увагу на тих, хто цього заслуговує своїми досягненнями.

— Зміни потребують часу, і я сповнений рішучості провести роботу, щоб гарантувати, що я ніколи більше не дозволю насильству взяти гору над розумом, — додав Вілл Сміт.

Президент Академії Девід Рубін підтвердив, що Академія отримала та прийняла відставку Сміта. Дисциплінарний розгляд щодо актора продовжать на наступному засіданні правління 18 квітня.

Під час церемонії Оскар 2022 Сміт ударив Рока після невдалого жарту про дружину актора.

Під час емоційної промови з нагоди отримання статуетки Вілл Сміт зазначив, що цей спалах був результатом тих самих захисних інстинктів, які спонукали його персонажа у фільмі Король Річард підштовхнути дочок до успіху.

Наступного дня Вілл Сміт вибачився перед Крісом Роком і публічно визнав, що його поведінка була неприйнятною і непробачною.

Проте вибачень виявилося замало — Академія засудила поведінку Сміта на Оскарі. Рада керівників ініціювала дисциплінарний розгляд за порушення стандартів поведінки, включно з недоречним фізичним контактом, образливою чи загрозливою поведінкою, а також компрометацією Смітом самої Академії.