В Украине гибнут люди: Шеннен Доэрти возмутилась инцидентом с Уиллом Смитом на Оскаре

Американская актриса Шеннен Доэрти возмутилась инцидентом с актером Уиллом Смитом на кинопремии Оскар и напомнила, что происходит в Украине.

В Instagram звезда сериала Зачарованные обнародовала две фотографии. На первом снимке запечатлен момент удара Уиллом Смитом Криса Рока, на втором — мертвый украинец, тело которого лежит на земле.

— В других новостях… В Украине умирают люди, — подписала кадры Шеннен.

Напомним, Уилл Смит дал пощечину комику Крису Року за неудачную шутку о его жене. Инцидент произошел на кинопремии Оскар 2022.

Во время мероприятия Крис ткнул пальцем на Джаду Пинкетт-Смит и обратил внимание на ее облысение. Смит сразу же отреагировал на слова комика, в которых он публично высмеивал Джаду.

К слову, Шеннен Доэрти активно поддерживает Украину в войне с Россией. Она отмечала, что эта война затрагивает весь мир и требует того, чтобы о действиях президента РФ Владимира Путина говорили ежедневно.