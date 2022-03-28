Американська співачка Кеті Перрі під час свого концерту знову нецензурно висловилася про президента Росії Володимира Путіна. Таким чином вона показує підтримку Україні.

Виконавиця відіграла п’ять концертів у Лас-Вегасі. На кожному виступі вона просила шанувальників пошуміти для України.

– Просто зараз я хочу, щоб ви пошуміли для України. Погаласували для України і послали Путіна нах*й. Ну ж бо! За Україну! Іди нах*й, Путін, – сказала Перрі зі сцени.

Кеті Перрі і раніше підтримувала Україну. Вона публікувала в Instagram-stories страшні кадри війни в нашій країні.

Варто зазначити, що коханий Кеті, актор Орландо Блум також активно підтримує Україну. Зірка фільму Пірати Карибського моря в рамках програми UNICEF у Молдові підтримує та допомагає українським сім’ям, які стали біженцями.

Підтримують Україну й багато інших всесвітньо відомих зірок, серед яких Джим Керрі, Мік Джаггер, Пол Маккартні, Стінг, Стівен Кінг, Міла Куніс, Ештон Кутчер, Джуліанна Мур, Ілон Маск та багато інших.