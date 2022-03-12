Американська акторка Шеннен Доерті підтримала Україну в Instagram. Зірка серіалу Усі жінки – відьми заявила, що молитов недостатньо для нашого народу.

– Реальність для народу України – я турбуюся, що ми стаємо нечутливими до цього. Це війна, яка зачіпає всіх нас і вимагає від нас щодня говорити про те, що робить Путін та його військові злочини. Молитви недостатньо для народу України. Ми повинні продовжувати розповідати їхню історію мужності, відваги, сили. Розкажіть історії про загиблих сім’ях, розбомблених лікарнях, розстріляних дітей… Про життя, що назавжди закінчилося або змінилося. Я підтримую Україну, – заявила акторка.

Це не перша заява Шеннен щодо підтримки України у війні з Росією. Так, на її Instagram-сторінці з майже 2 млн підписників вона публікувала відео зі зверненням президента України Володимира Зеленського, ролики зі збором гуманітарної допомоги нашій країні, а також публікації варварства РФ та Путіна.

Інша відома акторка Емілія Кларк також висловила підтримку Україні. Так, вона заявила, що пишається своєю допомогою нашій країні та збирає пожертвування – кошти підуть на гуманітарну допомогу біженцям.