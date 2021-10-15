Осінь – чудова пора для побачень у парку. Ще не занадто холодно, але вже і не спекотно, пожовкле листя надає романтики, а гарячі напої зігрівають.

У чому піти на побачення в парк, без сумнівів, знає головна героїня романтичного реаліті-шоу Холостячка 2 Злата Огнєвіч, оскільки вона завжди виглядає стильно та бездоганно.

Що може бути зручнішим за худі та джинси? Для пішої прогулянки парком краще віддати перевагу саме такому вбранню. Наприклад, біле худі, сині джинси-mom і кросівки, які обрала і Злата Огнєвіч.

Надати образу романтичності можна, одягнувши капелюшок і тренч. Замість худі віддати перевагу водолазці, а на ноги взути чоботи-козаки чи будь-які інші актуальні для цього сезону. Раніше ми писали, яке взуття модне восени 2021 року.

Якщо ви віддаєте перевагу більш елегантному стилю, вдалим варіантом для побачення в парку стане і тепла сукня-гольф, поверх якої можна одягнути тренч у принт чи пальто-сорочку.

На прикладі Злати Огнєвіч, завершити образ можна кепі чи капелюшком та сонцезахисними окулярами, якщо дозволяє погода. До цього образу підійдуть чоботи-козаки чи актуальні моделі на тракторній підошві.

Якщо прогулянка в парку продовжиться походом до ресторану, тоді можна взути ботфорти на підборах, а до них – одягнути джинсову спідницю і зручний в’язаний светр, поверх якого чудово пасуватиме як пальто, так і укорочена куртка.

Стильним і зручним варіантом стане і подовжене oversize-худі на флісі, до якого чудово пасуватиме пара шкіряних чобітків будь-якої довжини.

Крім того, поверх такого наряду доречною буде як стьобана куртка, так і джинсова.

Не варто забувати про те, що верхній одяг також може бути модним і комфортним одночасно. Модні куртки осені 2021 і кольори, яким варто віддати перевагу – читайте на Фактах ICTV.