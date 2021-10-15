Осень — прекрасная пора для свиданий в парке. Еще не слишком холодно, но уже и не жарко, пожелтевшие листья придают романтики, а горячие напитки согревают.

В чем пойти на свидание в парк, без сомнений, знает главная героиня романтического реалити-шоу Холостячка 2 Злата Огневич, поскольку она всегда выглядит стильно и безупречно.

Что может быть удобнее худи и джинсов? Для пешей прогулки по парку лучше отдать предпочтение именно такому наряду. Например, белое худи, синие джинсы-mom и кроссовки, которые предпочла и Злата Огневич.

Придать образу романтичности можно, надев шляпку и тренч. Вместо худи отдать предпочтение водолазке, а на ноги обуть сапоги-казаки или любые другие актуальные для этого сезона. Ранее мы писали, какая обувь в моде осенью 2021 года.

Если вы предпочитаете более элегантный стиль, удачным вариантом для свидания в парке станет и теплое платье-гольф, поверх которого можно надеть тренч в принт или пальто-рубашку.

На примере Златы Огневич, завершить образ можно кепи или шляпой и солнцезащитными очками, если позволяет погода. К этому образу подойдут сапоги-казаки или актуальные модели на тракторной подошве.

Если прогулка по парку продолжится походом в ресторан, тогда можно обуть ботфорты на каблуке, а к ним — надеть джинсовую юбку и удобный вязаный свитер, поверх которого отлично будет смотреться как пальто, так и укороченная курточка.

Стильным и удобным вариантом станет и удлиненное oversize-худи на флисе, к которому отлично подойдет пара кожаных сапожек любой длины.

Кроме того, поверх такого наряда подойдет как стеганая курточка, так и джинсовая.

Не стоит забывать о том, что верхняя одежда также может быть модной и комфортной одновременно. Модные куртки осени 2021 и цвета, которым стоит отдать предпочтение — читайте на Фактах ICTV.