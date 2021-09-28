З настанням холодів ми вбираємося у верхній одяг, проте не варто забувати, що він може бути таким самим модним, як і будь-який інший предмет гардероба. Практичні, універсальні, комфортні, стильні й оригінальні – все це можна сказати про жіночі куртки в сезоні 2021-2022.

Модні куртки осені 2021 і кольори, яким варто віддати перевагу, Факти ICTV підібрали разом із персональним стилістом Катериною Голдевською.

Стиліст рекомендує звернути увагу на бомбери, оскільки це та модель, яка не сковує рухи під час носіння.

– На сьогодні бомбер – це незмінний учасник модних хіт-парадів, – зазначила Катерина.

Хітом сезону є й шкіряні куртки, яких в нових колекціях надто багато. Причому складається враження, ніби дизайнери влаштували змагання, хто придумає найоригінальнішу модель, і постаралися осягнути неосяжне – різна довжина, кольори і стилі.

Якщо ви хочете знайти модну шкіряну куртку на осінь, стиліст рекомендує звернути увагу на колекції Alberta Ferretti, Simone Rocha, Zimmermann.

Актуальними куртками на сильні холоди залишаються пуховики.

– Об’ємні та легкі моделі Tom Ford, Givenchy і Louis Vuitton гарантовано захистять вас від навіть сильного морозу і вітру. Щоправда, в нових колекціях дизайнери чомусь вирішили віддати перевагу коротким моделям – довгі в явній меншості, – зазначила Катерина.

Наймодніші куртки наступного сезону – стьобані. Довгі й укорочені, об’ємні пуховики і тонкі демісезонні моделі: чорні, кольорові та блискучі. Все це можна побачити в колекціях брендів Miu Miu, Balmain і Christian Dior.

Колірна палітра модних курток восени 2021 складається з нейтральних базових відтінків.

Однак для тих, хто хотів би розбавити осінньо-зимовий гардероб яскравими фарбами, теж знайдуться відповідні варіанти.

– У DSquared2, Giorgio Armani і Tod’s для вас є і кольорові, і принтовані моделі, – наголосила стиліст.

Раніше ми писали, яке взуття модне восени 2021 року. Варто зазначити, що зручність і комфорт понад усе, на щастя, наразі вибір різноманітний – на будь-який смак і гаманець.