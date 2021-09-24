Один із найголовніших і найважливіших предметів гардероба – взуття, вибір якого різноманітний. Від грубих черевиків на тракторній підошві до козаків: пропонуємо ознайомитися з модним взуттям осені 2021 року.

Яке взуття модне восени 2021 року та як його правильно обрати, допомогла розібратися Фактам ICTV персональний стиліст Наталя Бобришева. Вона наголосила, що тренди осені у взутті продовжують тенденції на зручність і комфорт.

Стиліст зазначила, що тракторна підошва рішуче увійшла в моду і буде ще довго актуальною. Особливо в комбінації з такими моделями, як лофери або оксфорди.

У цьому сезоні варто звернути увагу й на грубі черевики на тракторній підошві.

– Якщо хочете виділитися з натовпу, то рекомендую обирати яскраві відтінки, – сказала Наталя.

Козаки цієї осені також актуальні – в будь-якій варіації. Їх можна комбінувати як зі спідницями й сукнями, так і з брюками й джинсами, заправляючи їх у високі козаки.

– Головне правило для комбінації брюк чи джинсів із чобітьми – щоб вони були з широкою халявою, – зазначила стиліст.

Крім того, в цьому сезоні анімалістичний принт продовжує лідирувати в усіх фасонах і моделях. Він додає навіть темним відтінкам фактурності.

Рекомендація: обирайте таке взуття, яке комбінуватиметься з різними фасонами і буде різноманітним за відтінками.

– Для балансу відтінків можна завжди використовувати сумку, окуляри чи інший аксесуар такого самого відтінку. Але це не обов’язкове правило, – підсумувала Наталя.

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