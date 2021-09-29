Перше побачення з тим, хто дуже подобається, – завжди трохи тривожна подія. Хочеться почуватися впевнено, красиво і спокійно, проте іноді хвилювання робить свою справу. Особливо актуальне питання – в чому ж піти на цю саму зустріч. До слова, саме образ і додає впевненості в собі. Головне – щоб відображення в дзеркалі подобалося передусім вам.

Наразі українська співачка Злата Огнєвіч, напевно, більше ніж будь-хто інший ходить на побачення, оскільки є головною героїнею шоу Холостячка. Проте вона завжди має стильний і бездоганний вигляд.

Що одягти на перше побачення восени – ідеї від Злати Огнєвіч.

Звичайно, бажано знати, де саме проходитиме ця сама зустріч, і тоді вже думати, якому вбранню віддати перевагу. Однак у будь-якому разі потрібно мати гарний вигляд, щоб точно запам’ятатися своєму супутнику.

Для походу в ресторан незмінним і найліпшим варіантом залишається сукня. Вона не обов’язково має бути помітною і занадто пишною. Найкраще – це простота. Наприклад, можна одягнути вільну міні-сукню, а на ноги – ботфорти. Не хвилюйтеся, ваш образ не буде вульгарним, якщо правильно його зміксувати.

Доповнити осінній лук для першого побачення можна пальто-сорочкою та капелюшком у тон взуттю, як це зробила Злата Огнєвіч.

Також цей образ підійде і для невимушеної прогулянки вечірнім містом.

Якщо ваше перше побачення відбудеться в кіно, тоді придивіться до брючного костюма. Їх вибір зараз різноманітний – на будь-який смак і колір.

Під подовжений піджак можна одягти майку на тонких бретелях, яка імітує корсет, як це зробила Злата Огнєвіч. Вона може бути будь-якого нейтрального кольору. Для зручності – взути кеди. Так ваш образ буде легким і невимушеним.

Можливо, ваш обранець запропонував вам вирушити на прогулянку в парк, а після посидіти в якомусь затишному кафе, тоді і образ ваш має бути відповідним.

Одягніть светр over-size великої в’язки і заправте його в джинсову спідницю, доповнивши образ замшевими ботфортами на підборах. А також надягніть на шию якусь ніжну прикрасу, щоб надати луку м’якості.

Намічається культурна програма? Похід у театр чи кіно? На прикладі Злати Огнєвіч радимо розглянути сукню довжини міді з ремінцем, грубі черевики на тракторній підошві та капелюх. Просто, але головне – стильно та зі смаком.

Можна одягнутися і більш вишукано, наприклад, обрати приталену атласну сукню довжини міді з рукавами-ліхтариками. На ноги – туфлі-човники чи босоніжки на підборах. Під таке вбрання підійдуть і білі кеди.

Із поїздкою за місто все буде простіше. Розгляньте зручний спортивний костюм і стильну курточку – укорочену чи джинсову.

Наприклад, білі спортивні штани, кросівки в тон, топ і джинсова куртка. Так зміксувала Злата Огнєвіч, однак щоб не змерзнути, радимо взяти з собою ще кофту, яка підійде за кольором до вбрання в цілому.