Український виконавець Barleben пройшов до фіналу відбору на Євробачення 2022.

У коментарі Фактам ICTV Barleben розповів про свій трек, який поки що залишається таємницею, а також про те, як дізнався про дискваліфікацію Laud.

– Як проходила підготовка до відбору?

– Усе почалося із вибору пісні. Важливим було сформувати і завершити головний її меседж, оскільки для нас завжди в пріоритеті сенс. Саме навколо змістового наповнення будується музична форма.

– Як вибирали або писали трек для відбору? Чи зверталися до когось по допомогу?

– Спочатку була написана пісня, а далі вже було ухвалене рішення надіслати її на національний відбір на Євробачення. Її меседж мають почути країна і світ, це дуже актуально в реаліях сьогодення.

Пісня була написана за співавторства з талановитою композиторкою Христиною Хром’як.

– Одна з учасниць, яка не потрапила на відбір, звинуватила оргкомітет і у корупції, і в упередженості, як ви дивитеся на такі звинувачення?

– Вважаю, що для кожного звинувачення мають бути докази. Маємо законодавче регламентування цих процесів, тому як артист із задоволенням залишаю право коментувати факти корупції уповноваженим органам.

– У кому з інших учасників бачите головного конкурента?

– Не думаю про конкуренцію взагалі. Оскільки учасники цього року дуже різні та класні. Нехай переможуть та пісня і учасник, які найбільше сподобаються глядачеві.

– Євробачення любить пісні з посилом та місією, що є такого у вашому треку?

– Наша пісня – це той меседж, що має бути почутим саме зараз. Вона про те, що в часи страху та ненависті, агресії і напруження нам украй необхідно згадати про любов, та хоч на деякий час заповнити нею свою душу. Згадати, як це – любити себе, інших, свою справу та країну.

– Учасника Laud дискваліфікували, а на його місце взяли вас. Як це відбувалося? Як із вами зв’язалися? Якою була перша реакція?

– Я був у резерві конкурсу. Коли мені зателефонували, не було розуміння, кого саме дискваліфікували, та за що. Повідомили, що я тепер у вісімці фіналістів, і необхідно підписати папери. Звісно, що першою реакцією була радість. Бо це шанс донести свій меседж і місію.

Що відомо про Barleben

30-річний Олександр Барлебен родом із Новоград-Волинського Житомирської області. Раніше він служив у СБУ, брав участь у бойових діях на Донбасі. Проте згодом вирішив присвятити своє життя музиці.

Першою спробою стала участь у вокальних шоу: Х-Фактор та Голос країни.

Наприкінці 2020 року Барлебен запустив соціальний проєкт Stop the war, який присвятив усім, хто бореться за незалежність України. Нині його дискографія налічує сім синглів, останній з яких Time to get over.

Олександр принципово не співає російською, а також всіма способами популяризує в Україні свій улюблений стиль – соул.