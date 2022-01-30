У фіналі національного відбору на Євробачення 2022 виступить Barleben (справжнє ім’я – Олександр Барлебен) із піснею Hear My Words.

30-річний музикант родом із Новоград-Волинського, Житомирської області. Олександр довгий час працював у Службі Безпеки України, з початком війни на Донбасі брав участь у бойових діях.

Згодом артист вирішив відмовитися від стабільної роботи, оскільки йому бракувало музики та свободи дій. Нині Барлебен є ветераном АТО.

Свою вокальну кар’єру Олександр розпочав у 2017 році, взявши участь у восьмому сезоні шоу Х-Фактор. На кастингу артист виступив з ліричною композицією Злива і отримав чотири Так від суддів.

Також Барлебен брав участь у сліпих прослуховуваннях на вокальному шоу Голос країни 11. На сцену співак вийшов з треком I’ll Never Love Again Леді Гаги, але до нього не повернувся жоден із тренерів.

Наприкінці 2020 року Барлебен запустив соціальний проєкт Stop the war, присвячений всім, хто боровся за незалежність України і був на передовій.

Олександр представив англомовний сингл і кліп про руйнівні наслідки сучасних воєн. Таким чином артист хотів привернути увагу суспільства до вторгнення Росії на Донбас.

Барлебен принципово не співає російською мовою – всі його сингли виконані або українською, або англійською. Він є палким шанувальник жанру soul, і прагне, щоб цей афро-американський стиль музики знайшов відгук у серцях українських слухачів.

Наразі репертуар артиста налічує близько семи треків. У фіналі національного відбору на Євробачення 2022 Олександр виконає трек Hear My Words, проте поки артист презентував лише демо-версію пісні.

– Це меседж, що має бути почутим саме зараз. Він про те, що в часи страху та ненависті, агресії та напруження нам необхідно згадати про любов і хоч на деякий час наповнити нею своє серце. Віднайти почуття любові всередині, у душі. Згадати про те, як любити себе, інших, свою справу та країну, – прокоментував свій трек Barleben.

Варто зазначити, що Barleben потрапив у вісімку фіналістів нацвідбору після дискваліфікації Laud. Артиста відсторонили від участі у конкурсі через те, що пісня Head Under Water була оприлюднена у мережі ще у 2018 році. Замість Laud запросили виступити Олександра Барлебена.

Нагадаємо, що фінал нацвідбору відбудеться 12 лютого о 19.00 у прямому ефірі телеканалу UA: Перший в форматі телевізійного концерту.