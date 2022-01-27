Співак із Білорусі Michael Soul, який пройшов у фінал відбору на Євробачення 2022 року в Україні, розповів про те, як пише англомовні треки, а також про своє ставлення до конкурентів.

– Як проходила підготовка до відбору?

– Я написав три абсолютно різні за змістом і темпом пісні, бо цього року мені дуже хотілося спробувати свої сили в українському Нацвідборі. Тому, щоб збільшити свої шанси, я вирішив зробити кілька творів, які також увійдуть до мого нового англомовного альбому, реліз якого заплановано на цей рік. Саме Demons взагалі не писалася під Євробачення, і для мене було великою несподіванкою, коли команда Нацвідбору обрала її. Я тішуся, адже кожен мій трек – це відображення мене, моїх думок та важливе посилання для слухачів.

– Як обирали чи писали трек для відбору? Чи зверталися до когось по допомогу?

– Усі свої треки я пишу сам, виступаючи автором текстів та композитором. Demons – і початкове демо, і текст – моя фантазія та меседж. Решта продакшн – це все робилося самотужки, маленькою, але талановитою командою.

– Одна з учасниць, яка не потрапила на відбір, звинуватила оргкомітет і в корупції, і в упередженості. Як ви ставитися до таких звинувачень?

– Я розумію, що в будь-якому конкурсі будь-якої країні є люди, які можуть залишитися незадоволеними фінальним результатом, але це не означає, що в цьому є корупція. Думаю, кожен конкурс має свого суддю, у всіх своя суб’єктивна думка, і неможливо, щоб вона в усіх була однаковою. Я не заглиблювався у ситуацію, але наскільки мені відомо, вона говорила про зовсім інші речі, тому не хочу щось говорити про звинувачення, не знаючи правди.

– У кому з інших учасників бачите головного конкурента?

– Ми всі різножанрові артисти, тому я не ставлюся до учасників, колег як до конкурентів. Нас неможливо порівнювати між собою у цьому сенсі. Мені здається, що все залежатиме від виступів, які ми продемонструємо вже у фіналі, а там вирішить глядач та журі. Уся конкуренція буде в Італії.

– Євробачення любить пісні з меседжем та місією, що є такого у вашому треку?

– Трек Demons – це і є величезний меседж про те, що кожен із нас грішний, але водночас може знайти свій шлях до світла та подолати внутрішніх демонів. Враховуючи все, що відбувається у світі та складні ситуації в нашому повсякденному житті, думаю, що цей сенс буде дуже доречним абсолютно для кожного і знайде шлях до серця слухача з усього світу.

– Ви нині проживаєте в Україні? Як і чому прийняли рішення переїхати?

– Так. Моя музична кар’єра загалом розпочиналася в Україні: я учасник шоу X-Фактор, Ліга Сміху та фіналіст шоу Голос Країні у команді Тіни Кароль. Усі мої перші кроки як артиста на велику сцену відбулися в Україні, тому не було жодних сумнівів, що я хочу переїхати до цієї країни.

– Які плюси та мінуси переїзду?

– Величезним плюсом є те, що тут неймовірна кількість творчих людей, і сама Україна підштовхує до того, щоб творити та створювати музику. Тут багато талановитих людей, яким цікаво цим займатись. З мінусів лише один і кумедний – це бойлери.

Я не зовсім розумію принцип їхньої роботи, бо в Білорусі бойлерів майже немає, лише якщо у приватних будинках. Тут вони скрізь, і доводиться розбиратися в тому, як ними користуватися. Бувають моменти, коли ти вже намилиш голову, а вода не нагрілася до кінця. Це єдиний мінус – що доводиться привчати себе жити за правилами бойлерів (сміється).

– Ви брали участь у відборі на батьківщині. Які відмінності ви вже бачите?

– Є деякі відмінності, як, наприклад, порядок відбору. У нас завжди не було півфіналів, проте цього року і Україна призначила одразу фінал. Учасників у білоруському відборі зазвичай 10, тут – 8. Певна відмінність є, але найважливіше – це рівень конкуренції.

Тут величезна кількість професійних артистів, з якими важче і цікавіше не лише конкурувати, тому що ми всі дуже різні, і кожен працює у своєму жанрі, а й бути з ними на одному рівні. Це заряджає працювати ще більше та надихає, коли перебуваєш у такій обстановці.

– Ваш репертуар англомовний. Чи плануєте розвиватися більше на Захід? Які плани щодо закордону?

– Планів дуже багато! Мені завжди хотілося, щоб мою музику слухали в усьому світі. Англійська мова в моїх піснях не просто так. Я вкладаю соціальні та важливі меседжі в пісні, і хочеться, щоб якнайбільше людей розуміли мої думки та відкривали свої серця для моєї творчості.

Проте вже 10 лютого відбудеться прем’єра моєї першої пісні українською, а також у планах EP-альбом. Як артист Michael Soul – я все-таки англомовний, але оскільки живу та творю в Україні, я хочу, можу і буду створювати музику українською мовою.

Michael Soul – Demons

Сингл Demons вийшов у стилі dark-pop. Трек соціальний і розповідає особисту історію перебування Майкла у темряві. Якщо замінити слово Demons у тексті на будь-яке інше, наприклад люди чи війна, можна отримати інші сенси, які по-своєму можуть зворушити серце кожного.

Для артиста створення такого треку – це черговий виток у пошуку себе. Demons – це помилки, а сам трек розповідає історію пізнання себе і є зверненням до інших.

Що відомо про Michael Soul

Michael Soul – англомовний виконавець з Білорусі, який співає у стилях &b, pop і soul. Раніше артист брав участь у вокальних шоу Х-Фактор та Голос.

Дебютник Michael Soul Inside вийшов у 2018 році. Далі був сингл Humanize, з яким він намагався потрапити на Євробачення 2019 від Білорусі.