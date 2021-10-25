Стали відомі нові деталі загибелі оператора Галини Гатчинс, яку випадково застрелив американський актор Алек Болдвін під час зйомок фільму.

Трагічний випадок стався в той час, коли Алек сидів на лавці в декораціях церкви і репетирував сцену зі зброєю, а саме – як він діставатиме револьвер. Він направив його в камеру, після чого зброя вистрілила.

Поранений режисер Джоель Соуза дав свідчення під присягою і сказав, що він дивився на те, що відбувається через плече Гатчинс, коли почув гучний звук. У документі йдеться, що Галина дістала вогнепальне поранення в область грудей.

Джоель туманно пам’ятає, що оператор скаржилася на біль в області живота і хапала себе за нього. Він також сказав, що Гатчинс допомогли опуститися на землю.

Оператор Рейд Рассел, який був поруч із Галиною, сказав, що вона не відчувала ніг.

Нагадаємо, 22 жовтня стало відомо, що Алек Болдвін застрелив оператора Галину Гатчинс і поранив режисера Джоеля Соуза. Інцидент стався за страшною випадковістю.

Зброю використовували як предмет реквізиту, вона мала бути заряджена холостими набоями, проте постріл стався справжній.

Згодом колега загиблої Гатчинс заявив про недбальство продюсерів. Він сказав, що за зброю мають відповідати професіонали, тоді як у них на майданчику цю справу довірили 24-річній дівчині.