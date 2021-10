Інтернет сколихнула новина про те, що американський актор Алек Болдуїн застрелив оператора Галину Гатчинс. Як і де це сталося, реакція користувачів мережі та що загрожує голлівудській зірці – далі в матеріалі.

Хто такий Алек Болдуїн

Алек Болдуїн – 63-річний всесвітньо відомий актор, режисер, комік і письменник. Він дебютував на Бродвеї в 1986 році, на телеекранах вперше з’явився в серіалі Доктора, показ якого проходив із 1980 по 1982 рік.

Він знявся в багатьох популярних картинах, таких як Звичка одружуватися, Втеча, На межі, Перл-Гарбор, Авіатор, Відступники, Як все заплутано, Дівчина з передмістя, Місія неможлива: Нація ізгоїв тощо.

У 2001 році Алек дебютував як режисер, його першою роботою став фільм Диявол і Деніел Вебстер. У 2010 році актора удостоїли ступеня доктора мистецтв.

Болдуїн одружений на інструкторі з йоги Гіларі Томас, з якої вони виховують шістьох дітей. Також у нього є донька від попереднього шлюбу з акторкою Кім Бесінджер.

Алек Болдуїн застрелив оператора

Новина про те, що Алек Болдуїн застрелив оператора Галину Гатчинс з’явилася на просторах інтернету 22 жовтня. Трагічний випадок стався на зйомках вестерну Раст. Також поранений режисер стрічки Джоел Соуз, який наразі перебуває у важкому стані.

Як це відбулося

Під час зйомок кінострічки стався інцидент із пострілом із вогнепальної зброї, який скоїв Алек Болдуїн. Зброя використовувалася як предмет реквізиту та повинна була бути заряджена холостими патронами, проте постріл стався справжній.

Яким саме вражаючим елементом був зроблений постріл наразі встановлюють місцеві правоохоронні органи.

Оператора Галину Гатчинс відправили в лікарню вертольотом, проте вона померла. Режисера Джоел Соуза відвезли на автівці швидкої допомоги.

Інцидент стався на ранчо Бонанза Крик неподалік від Санта-Фе.

#UPDATE: @AlecBaldwln____ spokesperson through @NBCNews updates us on incident at his #Rust movie set in #SantaFe today:

“There was an accident today on the New Mexico set of Rust involving the misfire of a prop gun with blanks.” (1/2) https://t.co/dG2Zy9SJ3G

— Tessa Mentus (@TessaMentus) October 21, 2021