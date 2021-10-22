Інтернет сколихнула новина про те, що американський актор Алек Болдуїн застрелив оператора Галину Гатчинс. Як і де це сталося, реакція користувачів мережі та що загрожує голлівудській зірці – далі в матеріалі.

Хто такий Алек Болдуїн

Алек Болдуїн – 63-річний всесвітньо відомий актор, режисер, комік і письменник. Він дебютував на Бродвеї в 1986 році, на телеекранах вперше з’явився в серіалі Доктора, показ якого проходив із 1980 по 1982 рік.

Він знявся в багатьох популярних картинах, таких як Звичка одружуватися, Втеча, На межі, Перл-Гарбор, Авіатор, Відступники, Як все заплутано, Дівчина з передмістя, Місія неможлива: Нація ізгоїв тощо.

У 2001 році Алек дебютував як режисер, його першою роботою став фільм Диявол і Деніел Вебстер. У 2010 році актора удостоїли ступеня доктора мистецтв.

Болдуїн одружений на інструкторі з йоги Гіларі Томас, з якої вони виховують шістьох дітей. Також у нього є донька від попереднього шлюбу з акторкою Кім Бесінджер.

Алек Болдуїн застрелив оператора

Новина про те, що Алек Болдуїн застрелив оператора Галину Гатчинс з’явилася на просторах інтернету 22 жовтня. Трагічний випадок стався на зйомках вестерну Раст. Також поранений режисер стрічки Джоел Соуз, який наразі перебуває у важкому стані.

Як це відбулося

Під час зйомок кінострічки стався інцидент із пострілом із вогнепальної зброї, який скоїв Алек Болдуїн. Зброя використовувалася як предмет реквізиту та повинна була бути заряджена холостими патронами, проте постріл стався справжній.

Яким саме вражаючим елементом був зроблений постріл наразі встановлюють місцеві правоохоронні органи.

Оператора Галину Гатчинс відправили в лікарню вертольотом, проте вона померла. Режисера Джоел Соуза відвезли на автівці швидкої допомоги.

Інцидент стався на ранчо Бонанза Крик неподалік від Санта-Фе.

#UPDATE: @AlecBaldwln____ spokesperson through @NBCNews updates us on incident at his #Rust movie set in #SantaFe today:

“There was an accident today on the New Mexico set of Rust involving the misfire of a prop gun with blanks.” (1/2) https://t.co/dG2Zy9SJ3G — Tessa Mentus (@TessaMentus) October 21, 2021

Фільм Раст

У травні 2020 року стало відомо, що Алек Болдуїн зіграє одну з головних ролей у вестерні Раст, крім того, він також є продюсером стрічки. У кінофільмі також знімаються Тревіс Фіммел, Френсіс Фішер, Дженсен Еклс тощо.

Зйомки фільму почалися нещодавно – в жовтні 2021 року.

Сюжет кінострічки розгортається в 1880-х роках. Головний герой Раст намагається визволити свого 13-річного онука Лукаса з в’язниці. Хлопчик засуджений за випадкове вбивство, за що йому світить смертельна кара. Після вдалої втечі герої змушені ховатися від маршала та мисливця за головами.

Що загрожує Алеку Болдуїну

Офіційний представник шерифа округу Санта-Фе в коментарі агентству Франс-Прес сказав, що актор дав усі необхідні свідчення, а також відповів на всі питання. Будь-які звинувачення у цій справі не висунуто, поки що ніхто не заарештований.

За фактом події вестиметься розслідування. Відомо, що в США за ненавмисне вбивство дають від п’яти до 25 років в’язниці.

Реакція користувачів мережі

Шанувальники Алека Болдуїна припускають, що актора спеціально підставили. Також вони висловлюють припущення, що за інцидент повинні відповідати ті, хто відповідальний за предмети реквізиту.

Він не винен, але йому тепер все життя жити з цим.

Схоже на підставу, але в будь-якому випадку сяде той, хто відповідає за зброю.

Хто відповідав за реквізит, як таке можна допустити?

Пахне криміналом.

Холості ніяк бойовими не стануть, хтось це підстроїв.

Жахлива трагедія… Чи випадково це сталося? Можливо, його підставили цілеспрямовано.

Так винен не він, а ті, хто відповідає за реквізит.

Яка трагедія! Може підставили? – Пишуть користувачі мережі.

Також співчуття висловлюють родині загиблої Галини Гатчинс.

Співчуття родині та сил їм це пережити.

Жахлива трагедія. Спочивай з миром.

Мої найглибші співчуття рідним і близьким Галини Гатчинс.

Дуже шкода дізнаватися про загибель людей. Щирі співчуття родині.

Хто така Галина Гатчинс

Відомо, що Галина Гатчинс уродженка України. Вона закінчила Київський національний університет зі ступенем магістра міжнародної журналістики й якийсь час працювала журналістом-розслідувачем.

Після закінчила курс Кінематографу в AFI Conservatory в Лос-Анджелесі і стала оператором. Детальну біографію Галини Гатчинс – читайте на Фактах ICTV.

Крім того, в МЗС України відреагували на смерть кінооператора і підтвердили те, що в неї було українське громадянство.