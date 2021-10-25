Стали известны новые детали гибели оператора Галины Хатчинс, которую случайно застрелил американский актер Алек Болдуин во время съемок фильма.

Трагический случай произошел в то время, когда Алек сидел на скамейке в декорациях церкви и репетировал сцену с оружием, а именно — как он будет доставать револьвер. Он направил его в камеру, после чего оружие выстрелило.

Раненный режиссер Джоэль Соуза дал показания под присягой и сказал, что он смотрел на происходящее через плечо Хатчинс, когда услышал громкий звук. В документе говорится, что Галина получила огнестрельное ранение в область груди.

Джоэль смутно помнит, что оператор жаловалась на боль в области живота и хватала себя за него. Он также сказал, что Хатчинс помогли опуститься на землю.

Оператор Рейд Рассел, который был рядом с Галиной, сказал, что она не чувствовала ног.

Напомним, 22 октября стало известно, что Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэля Соуза. Инцидент произошел по страшной случайности.

Оружие использовалось как предмет реквизита и должно было быть заряжено холостыми патронами, однако выстрел произошел настоящий.

Позже коллега погибшей Хатчинс заявил о халатности продюсеров. Он сказал, что за оружие должны были отвечать профессионалы, в то время, как у них на площадке это дело доверили 24-летней девушке.