У зброї Болдуїна був бойовий патрон: подробиці вбивства Гатчинс

Алек Болдуін застрелив оператора Галину Гатчинс та поранив режисера Джоела Соуза зі зброї, в якій за збігом обставин опинився бойовий патрон.

Таке припущення було висловлено в листі, який профспілка IATSE Local 44 направив своїм членам.

Листа було розіслано від імені секретаря-скарбника профспілки Ентоні Павлюка.

За його словами, за реквізит у фільмі Іржа відповідали члени знімальної групи з Нью-Мексико, серед яких не було учасників IATSE Local 44.

Крім того, продюсерська компанія наполягає, що використовувалися виключно холості патрони, проте в офісі шерифа не поспішають робити висновок, який саме тип патрона було використано.

Нагадаємо, раніше Болдуін вперше прокоментував інцидент на зйомках вестерну Іржа.

Актор заявив, що перебував у шоковому стані та засмучений тією трагедією, яка трапилася на майданчику.

Він додав, що в повній мірі співпрацює із поліцією та підтримує зв’язок з чоловіком Гатчинс.