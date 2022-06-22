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Тільки Раша, гудбай! Як звучить оновлений хіт Вєрки Сердючки з Євробачення

22 Червня 2022, 15:42
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Вєрка Сердючка

Вєрка Сердючка змінила текст пісні, яку виконала на Євробаченні 2007, та вперше заспівала Dancing Russia Goodbye.

– Я ніколи не співала Russia Goodbye, тільки Lasha Tumbai! Але зараз тільки Russia Goodbye! – сказав Андрій Данилко перед виступом на благодійному телемарафоні в Амстердамі.

Lasha Tumbai vs Russia Goodbye

У 2007 році Вєрка Сердючка з піснею Lasha Tumbai посіла на Євробаченні друге місце. Запальний виступ Сердючки сподобався всім, окрім Росії – пропагандисти почали розганяти інформацію про те, що Данилко у своїй пісні заспівав саме Russia Goodbye.

Зараз дивляться

Після Євробачення проти Данилка розпочалося “цькування” у РФ – йому оголосили негласний бойкот і почали скасовувати виступи.

– Я запозичив це слово у Цоя, в нього була пісня, в якій співалося “бошетунмай”. І коли я писав свою пісню, то мені подумалося туди вставити щось разом з оборотом I want to see, а другу частину придумати не міг, ось тоді і згадалося цоєвське “баша тунмай”. Тільки, щоб звучніше було, перетворив на “лаша тунмай”. Мені сказали, що монгольською мовою це означає “збивай масло”. По-чесному, я взагалі в тонкощі не вникав — монгольське слово, не монгольське… Насправді це — абракадабра! В неї, по суті, немає сенсу. А те, що цю співзвучність підтягнули за вуха під “Раша, гудбай” — так це просто ефект незнайомого слова, – пояснював Данилко текст пісні.

Багато років Андрій Данилко доводив, що жодного Russia Goodbye в його пісні немає. Проте з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну артист вирішив змінити текст пісні.

– Друзі, з 24 лютого ніякого Lasha Tumbai у цій пісні… Це тільки Russia Goodbye. Я не співав це. Ви хотіли це почути, ось ви це почули, – додав Данилко.

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Вєрка Сердючка – Dancing Russia Goodbye (оновлений текст пісні)

Hello everybody!
My name is Verka Serduchka
Me English nicht verstehen!
Let’s speak DANCE!
Sieben, Sieben, ai lyu lyu
Sieben, Sieben, ein, zwei
Sieben, Sieben, ai lyu lyu
ein, zwei, drei
Sieben, Sieben, ai lyu lyu
Sieben, Sieben, ein, zwei
Sieben, Sieben, ai lyu lyu
ein, zwei, drei
Tanzen!
Weiter, weiter!
Ich liebe!
Sieben, Sieben, ai lyu lyu
Sieben, Sieben, ein, zwei
Sieben, Sieben, ai lyu lyu
ein, zwei, drei
Sieben, Sieben, ai lyu lyu
Sieben, Sieben, ein, zwei
Sieben, Sieben, ai lyu lyu
Nu ein, zwei, drei
Tanzen!
I want to see
Aha… To dance or not to dance
I want to see
Aha… It’s not a question
I want to see
Aha… Don’t live to dance
I want to see
Dance to live
Aha…
I love you
I want to see
Russia Goodbye
I want to see
Russia Goodbye
I want to see
Russia Goodbye
I want to see
Tanzen!
Танцевать хорошо!
I want to see
Aha… To dance or not to dance
I want to see
Aha… It’s not a question
I want to see
Aha… Don’t live to dance
I want to see
Dance to live
Aha…
I love you
I want to see
Russia Goodbye
I want to see
Russia Goodbye
I want to see
Russia Goodbye
I want to see
Tanzen!
La-la-la-la….
Україна – це круто?!
Круто!
Україна – це кльово?!
Кльово!
Танцює майдан!
La-la-la-la….

Ok! Happy end.

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Вєрка Сердючка
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