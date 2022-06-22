Вєрка Сердючка змінила текст пісні, яку виконала на Євробаченні 2007, та вперше заспівала Dancing Russia Goodbye.

– Я ніколи не співала Russia Goodbye, тільки Lasha Tumbai! Але зараз тільки Russia Goodbye! – сказав Андрій Данилко перед виступом на благодійному телемарафоні в Амстердамі.

Lasha Tumbai vs Russia Goodbye

У 2007 році Вєрка Сердючка з піснею Lasha Tumbai посіла на Євробаченні друге місце. Запальний виступ Сердючки сподобався всім, окрім Росії – пропагандисти почали розганяти інформацію про те, що Данилко у своїй пісні заспівав саме Russia Goodbye.

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Після Євробачення проти Данилка розпочалося “цькування” у РФ – йому оголосили негласний бойкот і почали скасовувати виступи.

– Я запозичив це слово у Цоя, в нього була пісня, в якій співалося “бошетунмай”. І коли я писав свою пісню, то мені подумалося туди вставити щось разом з оборотом I want to see, а другу частину придумати не міг, ось тоді і згадалося цоєвське “баша тунмай”. Тільки, щоб звучніше було, перетворив на “лаша тунмай”. Мені сказали, що монгольською мовою це означає “збивай масло”. По-чесному, я взагалі в тонкощі не вникав — монгольське слово, не монгольське… Насправді це — абракадабра! В неї, по суті, немає сенсу. А те, що цю співзвучність підтягнули за вуха під “Раша, гудбай” — так це просто ефект незнайомого слова, – пояснював Данилко текст пісні.

Багато років Андрій Данилко доводив, що жодного Russia Goodbye в його пісні немає. Проте з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну артист вирішив змінити текст пісні.

– Друзі, з 24 лютого ніякого Lasha Tumbai у цій пісні… Це тільки Russia Goodbye. Я не співав це. Ви хотіли це почути, ось ви це почули, – додав Данилко.

Вєрка Сердючка – Dancing Russia Goodbye (оновлений текст пісні)