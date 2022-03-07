Український співак та композитор Андрій Данилко вважає, що Путін вже давно зійшов з розуму і його охопив жах. Улюбленець українців в одному з останніх інтерв’ю заявив, що його намагалися підкупити з РФ, а диктатора він застрелив би без розмов.

– Я Путіна взагалі не боюсь. Я для Вєрки Сердючки писав текст для пісні, і там є рядки: Путін, щоб ти здох, але є одна біда. Путіна не хоче навіть Сатана, – розповів артист.

Андрій зізнався, що якби він зустрівся з диктатором особисто – застрелив би без слів.

Данилка також хотіли підкупити – він розповів, що це сталося за кілька місяців до початку війни з Росією. Так, йому надходили дзвінки від різних російських телеканалів із пропозиціями повернутися на телеканали країни-агресора.

– Останні два місяці вони мені писали СМС із запитаннями: скільки потрібно грошей, щоб ви погодилися? Вони вважають, що мене можна так просто купити, навіть після того, як я послав їх з їхніми пропозиціями працювати в Росії, – розповідає артист.

Також Данилко підтвердив, що змінює слова у своєму хіті Lasha Tumbai – тепер у рядках пісні з’явилися слова “раша, гудбай”.

Він вважає, що росіяни ще не усвідомили все, що відбувається, але їм неодмінно буде соромно. Щодо Путіна, Данилко порадив йому застрелитися у бункері, як це зробив свого часу Гітлер.